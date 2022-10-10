رئيس المركز الثقافي الروسي: أوروبا تبحث عن وساطة لفتح قنوات مع موسكو

قال الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، إن أوكرانيا هاجمت خطوط الغاز ومحطات الكهرباء والجسور.

وأضاف الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أوروبا تبحث عن وساطة لفتح قنوات مع روسيا، والإمارات تلعب دور وسيط بناء على طلب الأوروبيين".

وأشار إلى أن ماكرون لجأ لإيران والإمارات لفتح قنوات تواصل مع روسيا، مضيفا: "الشعب الروسي أصبح يرفض التنازلات للغرب".

وتابع: "أوكرانيا لا تمتلك قرارها ولكن الأوروبيين وتحديدا بريطانيا، والفترة المقبلة ستشهد تصعيد عسكري كبير ضد أوكرانيا بسبب سلوكها".