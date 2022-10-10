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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران: تورط أجانب بأعمال الشغب الأخیرة

إيران تكشف عن تورط
إيران تكشف عن تورط عدد من الأجانب بأعمال الشغب الأخیرة

كشفت إيران، اليوم الإثنين، عن تورط عدد من الأجانب في أعمال الشغب الأخیرة في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "المسؤولين المعنیين أعلنوا أن بعض الأجانب تورطوا في أعمال الشغب وأجريت تحقيقات في هذا المجال".

وأضاف أنه "تم الإفراج عن بعض هؤلاء بعد إثبات عدم تورطهم في الأحداث الأخيرة.. والبعض الآخر تجري الإجراءات القانونية حولهم"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية عن استيائها من عدم توقف الاحتجاجات، التي تجتاح المدن الإيرانية على خلفية وفاة الفتاة مهسا أميني.

وأضافت في بيان "من الآن وصاعدا، كل من سيتم اعتقاله خلال أحداث الشغب سيبقى في السجن حتى موعد محاكمته من قبل القضاء".

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يأتي ذلك مع في ظل استمرار الاحتجاجات في إيران، للأسبوع الرابع على التوالي، تنديدا بمقتل الشابة مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق" في طهران.

ولفتت منظمات حقوقية إلى مقتل 185 شخصا على الأقل بينهم 19 طفلا، منذ اندلاع التظاهرات في إيران في 16 سبتمبر الماضي.

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