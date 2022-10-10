الصحة: لا يوجد ما يدعو للكسوف والحرج من المرض النفسي.. فيديو

أكدت الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، أن مصر تمتلك علماء كثر في مجال الصحة النفسية والطب النفسي.

وقالت منن عبد المقصود في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، إنه لا يوجد ما يدعو للكسوف أو الحرج من المرض النفسي والاكتئاب والقلق، فالمرض النفسي مماثل لأي مرض يصاب به الإنسان".

وعي بأهمية الصحة النفسية

وأضافت منن عبد المقصود :" خلال الآونة الأخيرة شهدنا زيادة في الوعي بأهمية وضرورة العلاج من المرض النفسي وهناك اهتمام حكومي بالصحة النفسية ".

وتابعت منن عبد المقصود :" نحتفل اليوم باليوم العالمي للصحة النفسية، ومنظمة الصحة العالمية وضعت شعار لها بأن الصحة النفسية أولوية ".