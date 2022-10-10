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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الضربات الصاروخية الروسية.. أوكرانيا تعلن عن كارثة كبرى في نظام الطاقة

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال وزير الطاقة الأوكراني، هيرمان جالوشينكو، اليوم الاثنين، إن الضربات الصاروخية الروسية على البنية التحتية لـ أوكرانيا هي أكبر هجوم على نظام الطاقة في البلاد منذ بداية الحرب.

وقال جالوشينكو، في بث تلفزيوني: "هذا هو أكبر هجوم على نظام الطاقة الأوكراني خلال الحرب بأكملها، تعرضت شبكة الطاقة بأكملها لأضرار كبيرة من أجل تعقيد إمكانية إعادة الاتصال وتزويد الطاقة من مصادر أخرى”.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع عملياتي مع أعضاء مجلس الأمن اليوم الاثنين، إن ضربة مكثفة بأسلحة دقيقة التوجيه تعرضت صباح اليوم لمنشآت البنية التحتية الأوكرانية. 

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن هدف الضربة المكثفة بأسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا يوم الاثنين قد تحقق.

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وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، بوقوع انفجارات في كييف وخاركيف وأوديسا ودنيبروبتروفسك ومنطقة لفيف وإيفانو فرانكيفسك وترنوبل وخميلنيتسكي وكونوتوب وريفني وبولتافا تعرضت أيضًا لهجمات صاروخية.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد مكتب زيلينسكي بضربات على منشآت الطاقة في زابوريجيا، فينيتسا، سومي، زيتومير.

أوكرانيا توقف تصدير الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الطاقة الأوكرانية، إن أوكرانيا ستوقف صادرات الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي بدءا من الغد بسبب الهجمات الصاروخية الروسية.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية في منشور على “فيسبوك”، إن “أوكرانيا ستوقف تصدير الكهرباء بسبب الهجمات الصاروخية الروسية على منشآت الطاقة".

وأشارت إلى أن كييف صدرت الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى "خطوط منفصلة إلى مولدوفا وبولندا".

وقالت الوزارة: "أصابت الهجمات الصاروخية اليوم التوليد الحراري والمحطات الفرعية للكهرباء، مما أجبر أوكرانيا على وقف تصدير الكهرباء اعتبارًا من 11 أكتوبر لتحقيق الاستقرار في نظام الطاقة الخاص بها".

كما حث مكتب زيلينسكي الأوكرانيين على تقليل استهلاك الطاقة قدر الإمكان في المساء: لا تشغل الأضواء ولا تستخدم الأجهزة الكهربائية.

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