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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. إدراج اعتداءات إيران وتركيا كبند طارئ ضمن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

صدى البلد

 أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، اليوم /الاثنين/ نجاح العراق في إدراج الاعتداءات على الأراضي العراقية كبند طارئ بجدول اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

وذكر المجلس -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس الوفد العراقي شاخوان عبد الله أكد من مركز كيجالي للمؤتمرات (KCC) في عاصمة جمهورية رواندا، نجاح الوفد العراقي في إقناع الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي ومجموعة الجيوَسياسية العربية بأن يكون البند الطارئ العراقي هو الوحيد الذي سيتم عرضه، والتصويت بالقبول على تقديم مطلب العراق في إدراج قضية الاعتداءات المتكررة على أراضيه من قبل دول الجوار (إيران - تركيا) كبند طارئ ضمن جدول اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي للحصول على الدعم والتضامن الدولي".

وأضاف البيان أن "ذلك جاء بعد أن قدم رئيس الوفد العراقي تقريرا مفصلا ووافيا بشأن استمرار الاعتداءات العسكرية على الأراضي العراقية وخرق الأجواء والسيادة الوطنية، والتجاوز على حصة العراق المائية من قبل إيران والجانب التركي".
 

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