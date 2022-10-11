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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بحري: المرض النفسي سيصبح المعوق الرئيسي للإنتاج بالعالم.. والنساء أكثر عرضة للاكتئاب|فيديو

المرض النفسي
المرض النفسي

أكد الدكتور هشام بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر ، أن هناك عدة أنواع للاكتئاب يمكن أن يصاب بها الأشخاص حول العالم، مشيرا إلى أن هناك الاكتئاب المزمن والذي  وصلت نسبته 7%، وهناك الاكتئاب العقلي والذي يمثل 1%.

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وقال هشام بحري، خلال لقاء له لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن هناك مدرسة للعلاجة تعتمد على الطب النفسي، ومدرسة اخرى تعتمد على العلاج بالأدوية.

 

وتابع أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن المرض النفسي سيصبح المعوق الرئيسي للإنتاج في العالم، وسيكون له تأثير على العملية الإنتاجية،لأنه يصيب الإنسان من سن 20 إلى سن 40 عاما.

 

أكثر عرضة للإكتئاب

وأشار هشام بحري إلى أن النساء أكثر عرضة للاكتئاب المزمن.
 

هشام بحري الطب النفسي جامعة الأزهر المرض النفسي الإكتئاب

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