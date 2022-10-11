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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف أكفر عن ذنوب لا أتذكرها .. الإفتاء تجيب

صدى البلد

حكم من أفطر أياماً ونسي عدتها؟وكيف يكفر المرء عن ذنوب لا يتذكرها؟.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال منصة يوتيوب سؤالاً يقول صاحبه: حكم من أفطر أياماً ونسي عدتها؟ وكيف يكفر المرء عن ذنوب لا يتذكرها؟

حكم من أفطر أياماً ونسي عدتها؟

وقال الدكتور احمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ما ينبغي صيامه هي أيام اليقين، فلو عليا عشر أيام ولا خمسة عشر يوماً نقول الأصل خمسة عشر لأن أنا عليا صيام أد أي مش أنا صمت أد إيه، فالأصل هو عدم الفعل وليس الفعل نفسه".

وتابع:" لو لم لا يتذكر الشخص مثلا صليت العصر أم لا، فنقول له صلى العصر كي يصل لليقين، فلو أنت صمت الـ15 يوما اللي شاكك فيهم يبقى أنت كده وفيت كل الأيام".

أما عن سؤال كيف تكفر عن ذنوب لا تتذكرها، قال ممدوح ينبغي أن تتوب توبة عامة، وتقول:"استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه من جميع الذنوب".

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كيف أعرف أن الله غفر لي؟

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن هناك علامة يعرف الإنسان من خلالها ما إذا كان الله- سبحانه وتعالى- قد غفر له.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «كيف أعرف أن الله غفر لي؟»، أن علامة مغفرة الله- تعالى- هي «أن لا يعود الشخص للذنب»، منوهًا بأنه إذا كان الله- سبحانه وتعالى- قد غفر للإنسان فإنه عز وجل يبدأ في توفيقه، فلا يعود للذنب، الذي يشكو من الوقوع فيه.

كيف أعرف أن الله غفر لي تكفير الذنوب علي جمعة

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