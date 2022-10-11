بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ..صور

وقع الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها والأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.



وحضر التوقيع الدكتور ناصر الجيزاوي نائب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور محمود عراقى المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذة شيرين شوقى أمين عام الجامعة ، وعمداء كليتي التربية النوعية ، والفنون التطبيقية ، والأمناء المساعدين ، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ، ومدير مركز إعداد القادة بالجامعة.

وقال الدكتور جمال سوسة، إن البروتوكول يعمل على تشجيع مشروعات التعاون في شتى النواحي العلمية والأكاديمية والمهنية وكافة مشروعات التعليم والتعلم والبحوث ذات الإهتمام المشترك ، وكذلك تبادل الخبراء والمتخصصين والمدربين، وتقوية أواصر العلاقات الإنسانية بين الجانبين.

من جانبه أشار الأنبا أرميا إلى أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تهيئة مناخ مناسب للتعليم وتعزيز العملية التعليمية، والتبادل الثقافي ، والحفاظ على التراث التاريخي الفريد، وكذلك حث الشباب على تنمية الشعور بالهوية المصرية، وإعلاء القيم الأخلاقية والمبادئ والمثل العليا اللازمة لاستقرار بلادنا ونموها.

يذكر أن بروتوكول التعاون يتضمن عقد الندوات والملتقيات الثقافية والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين ، بالإضافة إلى تبادل الأنشطة الثقافية والفنية والأمسيات والندوات والمهرجانات ، وكذلك التعاون التام في مجال التدريب المهني والعلمي من خلال إعداد برامج مشتركة لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

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