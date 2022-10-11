التصدي للتعديات على الأراضي بالمحافظات.. أبرز أخبار الزراعة هذا الأسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ٦٢ من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٤ وحتى ١٠ أكتوبر الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملة على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 12 طنا و182 كجم لحوم مجمدة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم إطلاق 2 قافلة بيطرية مجانية، بمركز ومدينة البدرشين، كذلك تم عقد 8 ندوات إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية اجتماعا مع مسئولي حماية الأراضي بالجمعيات الزراعية، لمتابعة تنفيذ الأعمال وجهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، كما واصلت متابعة عمليات جني القطن بمركز طوخ، كما تم عقد ندوة إرشادية حول مكافحة القوارض بمركز بنها.

فيما واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية حملاتها المكثفة على أسواق اللحوم، والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، حيث تم المرور على عدد من مصانع إنتاج الأسماك المدخنة، بنطاق مركز كفر الزيات، كما تم ضبط ١٥٠٠ كجم أسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن ضبط واقعتي ذبح خارج المجازر.

فيما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، يوما حقليا لجنى محصول القطن، كما شاركت المديرية في مؤتمر حول: “التغيرات المناخية وتأثيرها على الثروة الحيوانية”، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمنوفية، كما أعلنت استمرار حملاتها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 14 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 123 من أسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط أكثر من ربع طن لحوم وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي.

كما تم الانتهاء من تحصين أكثر من 18 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية، وتنظيم 59 ندوة إرشادية و166 لقاءً إرشاديا، كما تم إطلاق قافلة بيطرية مجانية شاملة بمركز فاقوس.

كما أعلنت المديرية بدء الحملة القومية لتحصين الأغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، متابعة تنفيذ أعمال الري الحديث، بقرى مركز إيتاي البارود.

وفي إطار بروتوكول التعاون بين مديرية الزراعة بمحافظة بمطروح ومركز التنمية المستدامة بمطروح، تم تنفيذ برنامج تدريبي عملي لعدد من مهندسي مديرية الزراعة في إحدى الصوب الخاصة بإنتاج شتلات الزيتون، وذلك بمركز التنمية المستدامة بمطروح.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، استمرار متابعة حصاد الأرز، وجنى القطن بجمعيات جنوب بورسعيد، وتم تنظيم احتفالية لجني محصول القطن بالحقول الإرشادية ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن، فضلا عن متابعة حملة مكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الصيفية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على شون توريد الأرز الشعير، ومضارب الأرز بنواحي المحافظة، كما تم المرور على حلقات تجميع القطن، كذلك تم عقد اجتماع مع جهاز حماية الأراضي والتنبيه بالتصدي لأى حالة تعدٍ على الأرض الزراعية وإزالتها فوريا.

بينما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، انطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، فضلًا عن تنفيذ عمليات ترقيم وتسجيل الماشية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، متابعة الجمعيات التعاونية بالمحافظة، لمتابعة سير العمل ومخزون ورصيد الأسمدة بمخازن الجمعيات حتى يصل الدعم لمستحقيه، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بالأقصر، انطلاق الحملة القومية لتحصين الماعز والأغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة.

كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة، وتزامنا مع تلك الحملة تم البدء في تفعيل عمل حملة التقصي الوبائي.

كما أطلقت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، قافلة زراعية بمدينة رأس سدر لمتابعة المزارعين والتعرف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها، كذلك تمت متابعة مزرعة التسمين بمدينة الطور وتجهيز الصوب، كذلك تم استقبال ٤٠٠٠ شتلة من الليمون والتي تم توفيرها بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، كذلك عقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة أسوان لقاءات إرشادية، حول التحصين ضد الأمراض الوبائية والتأمين على الماشية والترقيم والتسجيل للحيوانات والأمان الحيوي للحيوان، كما تم عقد ندوة عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران حاليا ٤ إصدارات رسمية، الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود بجميع القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الإصدار الأخير “أرقام في الزراعة”، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.

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