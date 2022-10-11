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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالصور.. سيدات سلة الزهور يستعد للدوري الممتاز مدعوم بلاعبة محترفة

سلة الزهور
سلة الزهور

 

يستعد فريق سيدات سلة الزهور للدوري الممتاز الذي ينطلق غدًا ببرنامج اعداد قوي يشمل تدريبات صباحية ومسائية ومباريات ودية قوية بهدف زيادة مهارات الفريق والتجانس بين مجموعة اللاعبات صغار السن وذلك تحت القيادة الفنية للمدرب ياسر عبد الرحمن والمدير الفني خالد حسين.

ويخوض فريق الزهور الدوري الممتاز هذا الموسم مدعوم بلاعبة محترفة قوية وهي الأمريكية تيارا فيلبرت نجمة الفريق الأمريكي ديمين كولدج جارد، صانعة الألعاب التي تم ضمها للفريق المكون غالبيته من ناشئات النادي اللاتي تم تصعيدهن هذا الموسم.

وقد أوضح خالد حسين المدير الفني لنادي الزهور أن النادي قام بالتعاقد مع هذه اللاعبة لتعطي قوة للفريق وتساهم في زيادة مستوى اللاعبات فنيًا وبدنيًا، خاصةً بعد احتراف لاعبتي الزهور فرح شهاب وزينة شريف بمنحة دراسية في أمريكا.

وأضاف حسين: ” اعتمدنا في الفريق الأول على لاعبات النادي حيث يتمتعن بالانتماء والغيرة على فريقهن، قمنا هذا الموسم بتصعيد 7 ناشئات بالإضافة إلى لاعبتين الموسم الماضي من الفريق الذي حقق المركز الأول في بطولة القاهرة والمركز الثاني في بطولة الجمهورية، معظم الفريق من أبناء النادي تتراوح اعمارهن من 17 إلى 19 سنة، لدينا قاعدة كبيرة من اللاعبات الناشئات حيث ننافس الفرق الكبرى على لقب الدوري في مراحل الناشئات وتقدمنا على فرق كبيرة مثل سبورتنج والجزيرة وسموحة، حيث حققنا الموسم الماضي 6 بطولات في كرة السلة في المراحل المختلفة، كما شارك عدد من لاعباتنا مع المنتخبات الوطنية المختلفة“.

واستطرد حسين: ”هدفنا تحقيق مركز جيد في الدوري العام هذا الموسم واكساب لاعباتنا الخبرات اللازمة فنحن نعد فريق للمستقبل“.

وبخوض فريق سيدات سلة الزهور الدوري الممتاز ضمن الدورة المجمعة التي تضم فرق الزهور والطيران وهليوبوليس وأكتوبر ويتأهل منها أول فريقان للعب في دور الثمانية فيما تلعب باقي الفرق على المراكز بدءً من التاسع.

وتضم قائمة الزهور 16 لاعبة حيث تم تسجيل 14 لاعبة فيما يتم تصعيد لاعبتين من فريق 18 سنة ويتكون الفريق من كل من: يارا خالد حسين، وملك عمرو صبري، ومريم ياسر أحمد، وروان وفيق محمود، وتيارا فيلبيرت، ومريم محمد سيد، وزينة أحمد حسيب، وفريدة أحمد إبراهيم، ومايا محمد مختار، وليلى خالد فهمي، وزينب مصطفى عطية، وفرح سامي محمد، ولجين أيمن محمد، وفريدة محمد أشرف، ومايا سيد فضل، وجنى سيد فضل.

يقود الفريق فنيا ياسر عبد الرحمن المدرب السابق لسموحة وسبورتنج ومنتخب مصر والذي تم التعاقد معه هذا الموسم من أجل زيادة المهارات الفنية للاعبات الزهور.

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