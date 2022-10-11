أعربت السيدة الاولي انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن كامل تقديرها واعتزازها بالفتيات ودورهن الأساسي في المجتمع.
وكتبت قرينة الرئيس عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك":" فى اليوم العالمى للفتاة.. أعرب عن كامل تقديري واعتزازي بالفتيات ودورهن الأساسي في المجتمع، فهن يساهمن في بناء الوطن، حاضره ومستقبله، وعلينا جميعًا أن نعمل دائماً لدعمهن وتأهيلهن ليكن ذخرًا للوطن.
انتصار السيسي: كامل تقديري واعتزازي بالفتيات ودورهن الأساسي في المجتمع
أعربت السيدة الاولي انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن كامل تقديرها واعتزازها بالفتيات ودورهن الأساسي في المجتمع.