رسمياً.. انتخاب رئيس العراق على جدول أعمال البرلمان بجلسة الخميس المقبل

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي عن عقد المجلس جلسة يوم الخميس المقبل، موضحا أن جدول أعمالها سيكون من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية.

من جانبه أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، إن الحوار ما زال مفتوحاً مع الوطني الكردستاني والأحزاب الأخرى بشأن مرشح منصب رئاسة الجمهورية.

وقالت النائبة عن كتلة الحزب الـديـمـقـراطـي الـكـردسـتـانـي إخــلاص الدليمي في تصريح للصحيفة الرسمية إن "الحوارات مستمرة بين الأحزاب الكردية لحسم ملف رئـاسـة الجمهورية"، موضحة أن "استبعاد برهم صالح مـن الترشح للمنصب الرئاسي أصبح أمراً واقعاً، وأن المفاوضات تجري على الأسماء المتبقية، كما أن الديمقراطي لم يقدم أي تنازل بشأن استحقاق المنصب".

وبينت أن "الحوار مفتوح مـع الاتحاد الوطني والأحزاب الأخرى لتحديد مرشح منصب رئيس الجمهورية، ونأمل أن ننتهي من الملفين المتداخلين، رئاسة الجمهورية وتكليف مرشح رئاسة الوزراء".

وأوضحت أن "الحوارات الحالية لن تخوض في تفاصيل تشكيل الحكومة بالكامل"، مرجحة "حسم هذين الاستحقاقين خلال أقل من شهر".

ووصف عضو الإطـار التنسيقي عائد الهلالي، في وقت سابق، تكرار سيناريو 2018 بشأن قضية رئيس الجمهورية، بـ"المحرج للإطار"، مشيراً إلى أنه لا تطورات واضحة في هذا الملف.

وقـال الهلالي في تصريح للصحيفة الرسمية إن"الجلسة التي عقدها مجلس الـنـواب السبت لم تأِت بجديد، أما الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية فلم تحدد بشكل رسمي على خلفية إصرار الحزبين الكرديين على مرشحيهما (بـرهـم صالح وريبر أحمد)، وهو ما يسهم بتعقيد المشهد السياسي".

وأكد أن "الإطار كان ومازال يدفع باتجاه وحدة وقرارالبيت الكردي"، عاّداً "تكرار سيناريو 2018 بطرح مرشحين للتصويت في البرلمان، سوف يحرج الإطار التنسيقي بخصوص اختيار أحدهما والعواقب المترتبة على ذلك".

وبين أن "الأمور مازالت غير واضحة حتى هذه اللحظة، فالجميع لا يتوقع أي سيناريو سوف يكون عقب مشاورات زعيم (اليكتي). بافل طالباني في بغداد مع الشركاء السياسيين بعد أن وجد الباب موصداً في الإقليم"، بحسب تعبيره.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في وقت سابق، أن حسم ملف رئاسة الجمهورية مرهون بتوافق القوى الشيعية، مؤكدا أن المرشح جاهز حال حصول اتفاق داخل البيت الشيعي.

وقال عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، في تصريح للقناة الرسمية "ليس هناك وقت معين ومحدد لاختيار مرشح لرئاسة الجمهورية، وهناك أوراق تحمل بنوداً قدُمت للتحالف الخماسي (ائتلاف إدارة الدولة)، والتوجه الآن صوب البدء بمرحلة أخرى بعد الحصول على رضا أو قبول جميع الأطراف بضمنها التيار الصدري للاتفاق على من يتسنم رئاسة الجمهورية".

وأضاف سليمان، "ننتظر في البيت الكردي التوافق في البيت الشيعي، بعدها يتم الاتفاق على من يتسنم رئاسة الجمهورية، والخطوات التي تلي ذلك".

وتابع، "نحن من ينتظر البيت الشيعي لعبور مرحلة الخلاف التي حصلت لكي نسير في مسار رئاسة الجمهورية"، مؤكدا أن "مرشحنا جاهز وقت حصول اتفاق داخل البيت الشيعي".

وذكر النائب: "أرى بأن الأمور التي نحن عليها الآن لا تحتاج إلى كثير من الوقت للخروج منها، ولحد الآن ننتظر بأن يكون هناك قبول ورضا واتفاق داخل البيت الشيعي، والتيار الصدري جزء مهم في البيت الشيعي".