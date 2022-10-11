عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسمياً.. انتخاب رئيس العراق على جدول أعمال البرلمان بجلسة الخميس المقبل

العراق - علم
العراق - علم

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي عن عقد المجلس جلسة يوم الخميس المقبل، موضحا أن جدول أعمالها سيكون من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية.

من جانبه أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، إن الحوار ما زال مفتوحاً مع الوطني الكردستاني والأحزاب الأخرى بشأن مرشح منصب رئاسة الجمهورية.

وقالت النائبة عن كتلة الحزب الـديـمـقـراطـي الـكـردسـتـانـي إخــلاص الدليمي في تصريح للصحيفة الرسمية  إن "الحوارات مستمرة بين الأحزاب الكردية لحسم ملف رئـاسـة الجمهورية"، موضحة أن "استبعاد برهم صالح مـن الترشح للمنصب الرئاسي أصبح أمراً واقعاً، وأن المفاوضات تجري على الأسماء المتبقية، كما أن الديمقراطي لم يقدم أي تنازل بشأن استحقاق المنصب".

وبينت أن "الحوار مفتوح مـع الاتحاد الوطني والأحزاب الأخرى لتحديد مرشح منصب رئيس الجمهورية، ونأمل أن ننتهي من الملفين المتداخلين، رئاسة الجمهورية وتكليف مرشح رئاسة الوزراء".

وأوضحت أن "الحوارات الحالية لن تخوض في تفاصيل تشكيل الحكومة بالكامل"، مرجحة "حسم هذين الاستحقاقين خلال أقل من شهر".

ووصف عضو الإطـار التنسيقي عائد الهلالي، في وقت سابق، تكرار سيناريو 2018 بشأن قضية رئيس الجمهورية، بـ"المحرج للإطار"، مشيراً إلى أنه لا تطورات واضحة في هذا الملف. 

وقـال الهلالي في تصريح للصحيفة الرسمية  إن"الجلسة التي عقدها مجلس الـنـواب السبت لم تأِت بجديد، أما الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية فلم تحدد بشكل رسمي على خلفية إصرار الحزبين الكرديين على مرشحيهما (بـرهـم صالح وريبر أحمد)، وهو ما يسهم بتعقيد المشهد السياسي".

وأكد أن "الإطار كان ومازال يدفع باتجاه وحدة وقرارالبيت الكردي"، عاّداً "تكرار سيناريو 2018 بطرح مرشحين للتصويت في البرلمان، سوف يحرج الإطار التنسيقي بخصوص اختيار أحدهما والعواقب المترتبة على ذلك".

وبين أن "الأمور مازالت غير واضحة حتى هذه اللحظة، فالجميع لا يتوقع أي سيناريو سوف يكون عقب مشاورات زعيم (اليكتي). بافل طالباني في بغداد مع الشركاء السياسيين بعد أن وجد الباب موصداً في الإقليم"، بحسب تعبيره.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في وقت سابق، أن حسم ملف رئاسة الجمهورية مرهون بتوافق القوى الشيعية، مؤكدا أن المرشح جاهز حال حصول اتفاق داخل البيت الشيعي.

وقال عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، في تصريح للقناة الرسمية "ليس هناك وقت معين ومحدد لاختيار مرشح لرئاسة الجمهورية، وهناك أوراق تحمل بنوداً قدُمت للتحالف الخماسي (ائتلاف إدارة الدولة)، والتوجه الآن صوب البدء بمرحلة أخرى بعد الحصول على رضا أو قبول جميع الأطراف بضمنها التيار الصدري للاتفاق على من يتسنم رئاسة الجمهورية".

وأضاف سليمان، "ننتظر في البيت الكردي التوافق في البيت الشيعي، بعدها يتم الاتفاق على من يتسنم رئاسة الجمهورية، والخطوات التي تلي ذلك".

وتابع، "نحن من ينتظر البيت الشيعي لعبور مرحلة الخلاف التي حصلت لكي نسير في مسار رئاسة الجمهورية"، مؤكدا أن "مرشحنا جاهز وقت حصول اتفاق داخل البيت الشيعي".

وذكر النائب: "أرى بأن الأمور التي نحن عليها الآن لا تحتاج إلى كثير من الوقت للخروج منها، ولحد الآن ننتظر بأن يكون هناك قبول ورضا واتفاق داخل البيت الشيعي، والتيار الصدري جزء مهم في البيت الشيعي".    

العراق.. أول تصريح من الحلبوسي بعد استقالته من رئاسة مجلس النواب

العراق.. الإطار التنسيقي يرشح محمد شياع السوداني لـ رئاسة الحكومة الجديدة

العراق رئاسة الجمهورية مجلس النواب الحزب الديمقراطي عضو مجلس النواب رئيس العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار السوشيال | فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري.. ومفاجأة بشأن غرامة كهربا للزمالك

الدولار يقفز بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

سيدة في دعوى خلع : زوجي خاني مع والدتي

أسبوع الذهب الحزين.. الأصفر يخسر بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

وافتكروا كلامي.. فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري

تقديري أكبر.. تعليق ناري من وفاء عامر على رفض محمد رمضان حذف المشهد المسرب

كولر يغضب من لاعبي الأهلي ويوجه لهم رسالة شديدة اللهجة

أهم حاجة الضمان.. ميكاب ارتست تثير الجدل بعد تغيير ملامح عروسة| شاهد

موضوعات متعلقة

بعد سوريا.. أكراد العراق يوجهون صدمة قوية لـ محمد رمضان

بين خلافات كردية وشيعية|هل تنجح جلسة الأربعاء البرلمانية فى حل أزمات العراق؟

ترشيحاتنا

«خريجي الأزهر بدمياط»: مصر لعبت دورًا كبيرًا في الحفاظ على علوم الشريعة ومصادرها

رسالة غضب أردنية ضد إسرائيل.. ما القصة

الإمارات تقوم بدور كبير بالمنطقة.. بوتين يلتقي بن زايد في سان بطرسبورج

لإصابته بتحلل الجلد الفقاعي|ضم أحمد لقائمة «لمسة خير».. وبدء صرف العلاج له

وفد الكونجرس الأمريكى فى زيارة لمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون.. صور

انتصار السيسي: كامل تقديري واعتزازي بالفتيات ودورهن الأساسي في المجتمع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور نجوم الطرب.. 15 صورة من الساعات الأولى لانتخابات نقيب المهن الموسيقية

فيديو.. محمود الليثي في حراسة البودي جاردات خلال انتخابات نقابة المهن الموسيقية

شاهد.. وصول جواهر للإدلاء بصوتها في انتخابات الموسيقيين

انتخابات الموسيقيين.. سوما تدعم زوجها مصطفى حلمي في التصويت على مقعد النقيب

فيديو

حزن في شبين الكوم لوفاة طبيب شاب قبل أسبوع من اختيار تخصصه .."فيديوجراف"

هذه الأندية تطلب الفرعون.. هل يرحل صلاح عن ليفربول| فيديوجراف

منع الضرب والتنمر.. 30 قرارا جديدا من وزير التربية والتعليم.. تفاصيل

كواليس وتفاصيل إقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ