العراق.. أول تصريح من الحلبوسي بعد استقالته من رئاسة مجلس النواب

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الخميس، أن استقالته جاءت، لإزالة التوتر بين حزبه وبعض القوى السياسية الأخرى، مشيرا إلى أن رأي زعيم التيار الصدري بمرشح الإطار "محمد شياع السوداني" سيؤخذ بعين الاعتبار.



وذكر الحلبوسي في حوار له أن "تركيبة البرلمان الحالية مختلفة تماما عن السابق والخطوات السياسية تختلف عما كانت عليه في السابق والقوى المشكلة للبرلمان تختلف كذلك".



وقال إن "أسبابا عديدة وراء تقديم استقالته، منها ليساهم النواب في رأيهم بمن يكون رئيساً لهم، والامر الثاني يتعلق بطبيعة العلاقة ما بين الاحزاب - خصوصا بين حزبه وعلاقته المتوترة مع قوى سياسية عديدة اثرت على الجماهير والبيئة الاجتماعية".



وأضاف : "استقالتي لم تكن رسالة للصدر بأنني زاهد في المنصب والتحالف الثلاثي انتهى بمغادرة الصدر للبرلمان والتحالف"، مؤكداً أنه "لا يمكن لأحد تجاوز التيار الصدري في العراق".



وأشار الي ان البرلمان يجب ان يعود لعمله ولا يجوز تعطيل السلطة التشريعية التي تنطلق من خلاله باقي الأعمال، حيث إن غياب البرلمان سيدفع بالخلافات إلى مواقع أخرى، وعلى الجميع الجلوس دون شروط مسبقة".



كما أكد الحلبوسي أن مرشح الاطار لم نلمس منه الا الشيء الايجابي وحسن النوايا وستنعكس هذه الأمور ايجابا على الوضع في العراق - وليس على أساس هذا الموقف تم التصويت لي من قبل الإطار ونحن نتعامل على أساس برنامج المكلف".



وأوضح أن موافقة الصدر للمرشح ستكون محل اهتمام ولغاية الان لم يبدر شيء من الصدريين بقبول المرشح او ابداء رأي فيه.