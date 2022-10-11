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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يونيسيف تطالب بحماية الأطفال والمراهقين وسط الاضطرابات العامة في إيران

صدى البلد

  طالبت منظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة مديرتها التنفيذية كاثرين راسل بحماية الأطفال والمراهقين، وسط الاضطرابات العامة في إيران، وأعربت "رلاسل" عن قلقها البالغ إزاء استمرار ورود تقارير عن مقتل وإصابة واحتجاز لأطفال ومراهقين.
وأوضح بيان اليوم /الثلاثاء/ للمديرة التنفيذية للمنظمة "كاثرين راسل" أنه بالإضافة إلى الضحايا المبلغ عنهم، شهد العديد من الأطفال أعمال عنف إما في الشوارع أو من خلال البث الإعلامي، ما قد يترك أثرا طويل الأمد عليهم,
وكررت يونيسيف دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للسلطات الإيرانية للامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وأن يكون الأطفال والمراهقون قادرين على ممارسة حقوقهم بطريقة آمنة وسلمية في جميع الأوقات.

 

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