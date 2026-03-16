فن وثقافة

بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار .. صور

أحمد البهى

بدء منذ قليل توافد النجوم علي السجادة الحمراء لحفل الأوسكار. 

مستوى المنافسة، يتصدر قائمة الترشيحات هذا العام بجائزة الاوسكار ، فيلم "خطاة" الذي حصل على 16 ترشيحًا في مختلف الفئات، بينما يأتي بعده فيلم "معركة أخرى بعد أخرى" للمخرج الأمريكي بول توماس أندرسون والذي حصد 13 ترشيحًا.

كما تشهد فئة أفضل فيلم دولي حضورًا عربيًا لافتًا هذا العام، حيث وصل إلى الترشيحات فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، وهو فيلم يستند إلى قصة حقيقية لطفلة فلسطينية قُتلت في غزة، ويعتمد في بنائه الدرامي على تسجيلات صوتية حقيقية توثق اللحظات الأخيرة من حياتها. 

ولفت العمل، الأنظار، منذ عرضه الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حيث حصد جائزة لجنة التحكيم الكبرى.

ويأتي هذا الترشيح؛ في ظل حضور عربي متزايد في هذه الفئة، خاصة بعد وصول عدد من الأفلام العربية إلى القائمة القصيرة هذا العام، من بينها فيلم "فلسطين 36" للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، وفيلم "كعكة الرئيس" للمخرج العراقي حسن هادي، إضافة إلى فيلم "اللي باقي منك" للمخرجة الأردنية الأمريكية شيرين دعيبس، وهو ما يعكس اتساع حضور السينما العربية في المنافسة الدولية لجوائز الأوسكار خلال السنوات الأخيرة.

وتشهد النسخة الحالية من الجوائز إدخال فئة جديدة للمرة الأولى هي جائزة أفضل اختيار ممثلين، في خطوة تعكس توجه الأكاديمية نحو تقدير الدور الإبداعي الذي يقوم به مديرو اختيار الممثلين في صناعة الأفلام.

كما يتضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية والعروض الموسيقية المرتبطة بالأفلام المرشحة لجائزة أفضل أغنية أصلية، حيث تقدم بعض هذه الأغاني على المسرح في إطار استعراضات فنية خاصة ضمن فقرات الحفل.

وتسبق الحفل تغطية إعلامية موسعة للسجادة الحمراء، حيث يصل النجوم والمرشحون إلى المسرح وسط حضور إعلامي كبير، في تقليد سنوي يحظى بمتابعة واسعة من وسائل الإعلام والجمهور حول العالم.

