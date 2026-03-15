أحمد العوضي يكشف مفاجآت مع شيرين دعبس: محدش يقدر يضايقني

تحدث الفنان أحمد العوضي عن كواليس وأسرار مسلسله الرمضاني «علي كلاي» خلال استضافته في بودكاست «كان لازم أقول» الذي تقدمه الإعلامية شيرين دعبس عبر منصات التواصل الاجتماعي، كاشفًا أسباب اختياره للعمل ورأيه في الانتقادات التي يواجهها.

سبب اختياره لمسلسل «علي كلاي»

وأوضح العوضي أنه كان يسعى بعد نجاح أعماله السابقة مثل «فهد البطل» و«حق عرب» إلى تقديم عمل يحقق نجاحًا أكبر، مضيفاً أن قصة «علي كلاي» وما تتضمنه من صراعات درامية هي ما دفعه لاختيار السيناريو، متوقعًا أن تحقق تفاعلًا قويًا مع الجمهور.

رسائل داخل الأعمال الشعبية

وأشار إلى أنه رغم أن المسلسلات والأفلام تعد في الأساس مادة ترفيهية، فإنه يحرص دائمًا على تضمين رسائل إيجابية غير مباشرة داخل أعماله، خاصة أنه معروف بتقديم الدراما الشعبية، ويحاول من خلالها تقديم محتوى يجمع بين الترفيه وتوجيه رسائل مفيدة للجمهور.

موقفه من الانتقادات

وأكد العوضي أنه يتقبل النقد ولا يمانع فيه، لكنه يفضل عدم الرد على المنتقدين، موضحًا أن الرد قد يمنحهم مساحة أكبر للانتشار، معلقاً: «محدش يقدر يضايقني».

وأضاف العوضي أن من حق أي شخص انتقاد العمل طالما يتم ذلك باحترام، سواء كان النقد موجهًا للعمل نفسه أو لشخصه.

بودكاست كان لازم أقول

يعد بودكاست «كان لازم أقول» الذي تقدمه الإعلامية شيرين دعبس مساحة حوارية هادئة تناقش قضايا الوعي الذاتي والعلاقات الإنسانية والمشاعر، مع التركيز على فهم النفس والتعامل بوعي مع تجارب الحياة المختلفة مثل الحب والخسارة ووضع الحدود النفسية، بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوارات الفنية مع النجوم.