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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

واقعة أحزنت بريطانيا.. أم تموت بجوار ابنتها الصغيرة على أريكة منزلهما

الأم البريطانية
الأم البريطانية

في واقعة مأساوية أحزنت بريطانيا، عثر على أم لأربعة أطفال ميتة بجانب ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تم اكتشاف نيكول بارنز، 29 عامًا، في منزلها في هويتون بعد أن فشلت في اصطحاب أطفالها الأكبر سنًا من المدرسة.

ميتة بجوار ابنتها

وأوضحت الصحيفة، أنه تم العثور على الأم ميتة على أريكة في منزلها بعد أن اتصل المدرسون بزوجها كريج شارنوك، 36 عامًا، ليسألوا عن سبب عدم وجودها.

الام البريطانية 

كانت ابنتها الصغيرة دليلة، البالغة من العمر ثلاث سنوات، بخير، ولكنها تواجه الآن الحياة بدون والدتها، جنبًا إلى جنب مع أشقائها نيف، عشرة أعوام، وسكوت، سبعة أعوام، وتوم، خمسة أعوام. 

فيما حاولت جيما، صديقة بارنز، إنعاشها أثناء انتظار المسعفين لكن لم يتم إنقاذها. 

وسبب وفاة الأم غير معروف، وفي انتظار تشريح الجثة لإلقاء الضوء على المأساة المفاجئة.

بريطانيا ديلي ميل أريكة

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