نائب محافظ البحيرة تتفقد موسم جني ثمار البلح بإدكو ..صور

تفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة صباح اليوم موسم جني ثمار البلح بإحدي المزارع التابعة لجمعية ادكو الزراعية على الطريق الدولى الساحلى بحضور اللواءمحمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد.

نائب محافظ البحيرة تتفقد موسم جنى القمح

والمرزعة مقامة علي مساحة 30 فدان تضم أكثر من 2000 نخلة يتنوع إنتاجها ما بين البلح الزغلول والسماني، بكميات إنتاج للنخلة الواحدة تتراوح بين 250 / 300 كجم بالنسبة للبلح السماني و100 / 150 كجم بالنسبة للبلح الزغلول، كما تضم المزرعة عدد من الزراعات مثل المانجو واليوسفي والعنب وبعض زراعات الخصروات لتحقيق الاستفادة القصوي والاستغلال الأمثل للمساحات.

و أكدت نائب محافظ البحيرة على الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة سواء دعم مادي أو فني أو زراعي، حيث تعد البحيرة من أكبر محافظات مصر الزراعية بمساحة تقترب من 2 مليون فدان، وتضم على أرضها العديد من المزارع متنوعة الأغراض، مؤكدة أن تلك المزارع تدار وفقاً أحدث نظم التكنولوجيا العالمية.

نائب محافظ البحيرة تتفقد موسم جنى القمح

كما أشادت نهال بلبع، بالجودة العالية لإنتاج المزرعة من البلح وكذا حجم ما يتم إنتاجه وحصاده وطرق الري الحديثة المستخدمة، هذا بالإضافة إلي المستوي الفني للمزارعين وعمال الحصاد.

ووجهت بدراسة إمكانية إقامة مهرجان للبلح بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع المحافظات الأخري خاصةً أن محافظة البحيرة تحتل المرتبة الأولى علي مستوي الجمهورية فى إنتاج البلح الرطب، كما تنتج 11 نوعًا اشهرهم الزغلول والسماني، ويبلغ عدد النخيل بها أكثر من مليون و350 ألف نخلة، بطاقة إنتاجية تتجاوز 270 ألف طن، كما تتميز مدينتي إدكو ورشيد، بانتشار زراعة النخيل خاصة أصناف البلح "الطري" الذي تجود به المناطق الشمالية من مصر، وينتجان أكثر من 90 ٪ من الإنتاج الإجمالي لمحافظة البحيرة.

نائب محافظ البحيرة تتفقد موسم جنى القمح

كما وجهت نائب محافظ البحيرة مديرية القوي العاملة بالتأمين علي العاملين والمزارعين وتسهيل الإجراءات لهم، بالإضافة إلى قيام الإرشاد الزراعي وهيئة سلامة الغذاء بتكثيف الدورات التدريبية والندوات التوعوية بطرق الزراعة والري الحديثة وسبل مكافحة الأمراض المرتبطة بزراعة النخيل.

نائب محافظ البحيرة تتفقد موسم جنى القمح

جدير بالذكر أن موسم جني البلح بمحافظة البحيرة انطلق فى 15 سبتمبر الماضي ويستمر حتي 15 نوفمبر، وتشهد تلك الفترة رواج بذلك القطاع بالإضافة إلي الصناعات القائمة عليه والمرتبطه به منها صناعة المربات والعجوة.

نائب محافظ البحيرة تتفقد موسم جنى القمح

حضر الجولة هشام عابدين رئيس مركز ومدينة إدكو، بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، عصام قاسم مدير الإدارة الزراعية بإدكو، عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوي العاملة وعدد من مسئولي الزراعة والري وهيئة سلامة الغذاء والقيادات التنفيذية بالمحافظة.