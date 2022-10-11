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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الضربات الصاروخية.. التلفزيون الروسي في ورطة بسبب مقطع فيديو

حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا

برر التلفزيون الرسمي الروسي الضربات الصاروخية التي شنتها روسيا على كييف والعديد من المدن الأوكرانية الأخرى.

وقال كونستانتين دولجوف، المفوض الروسي السابق لحقوق الإنسان، على القناة التلفزيونية “روسيا-1”، “هذه الضربات ليست ضد البنية التحتية المدنية. في رأيي، من المهم جدا أن نفهم، هذه ضربات ضد البنية التحتية العسكرية، البنية التحتية للحرب”.

وكان دولجوف يكرر قول بوتين بأن الضربات المنسقة يوم الاثنين التي أسفرت عن مقتل 19 شخصا على الأقل وإصابة 105 آخرين كانت هجمات على البنية التحتية للطاقة والجيش والاتصالات في أوكرانيا ردا على انفجار على جسر رئيسي إلى شبه جزيرة القرم التي تم ضمها.

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وبينما كان دولجوف يدلي بتصريحاته، عرض فريق التلفزيون الحكومي صورا ومقاطع فيديو للضربات التي ضربت الجسور والمناطق السكنية والطرق.

وفي مرحلة ما، عندما قال دولجوف إن الضربات لم تكن ضد البنية التحتية المدنية، يمكن رؤية سيارة محترقة في الخلفية.

وقال فاليري زالوجني، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، أمس الاثنين، إن روسيا أطلقت 83 صاروخا أسقطت الدفاعات الجوية 45 منها.

روسيا أوكرانيا كييف روسيا وأوكرانيا الضربات الصاروخية شبه جزيرة القرم

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