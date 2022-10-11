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رئيس التحرير
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محافظات

صندوق تحيا مصر يسلم 30 فتاة بمركز قوص تجهيزات الزواج من "دكان الفرحة"

صدى البلد

أقام صندوق تحيا مصر اليوم، الثلاثاء، احتفالية دكان الفرحة، لتسليم تجهيزات الزواج إلى 30 فتاة أولى بالرعاية بمركز قوص في محافظة قنا وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة أهل الرشاد وبحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا.


من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الصندوق يحرص على استغلال المناسبات الاجتماعية المختلفة لإسعاد أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن احتفالية دكان الفرحة تأتي ضمن أنشطة الحماية الاجتماعية، التي ينفذها الصندوق لتحسين ظروف معيشة الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا، ورفع أعباء تجهيز الفتيات المستحقات عن كاهل أسرهن، فضلا عن رعاية اليتيمات وأصحاب الهمم.


وأضاف أنه تم دراسة حالة المستفيدات من المبادرة في قرى حجازة قبلي وحجازة بحري والعليقات بالتنسيق مع مؤسسة أهل الرشاد للتأكد من أحقيتهن في الحصول على تجهيزات الزواج، مشيرا إلى أن مبادرة دكان الفرحة لتجهيز الفتيات للزواج يتم تنفيذها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، وبنك فيصل الإسلامي، وشركة فريش، والعربي جروب، وشركة الاتحاد للتجارة والصناعة، ويونيفرسال.
وأوضح عبد الفتاح أن كل فتاة مستحقة تحصل على ثلاجة، وغسالة، وبوتاجاز، وخلاط، ومروحة، ومكواة، ومحضر طعام، وأدوات الطبخ وطقم أواني، ومفروشات، لافتا إلى أن آلية اختيار المستفيدات تتضمن عدة معايير تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي ليتم التقييم من خلالها، وهي: ألا يقل سن الفتاة عن 18 عاما، وألا تكون المستفيدة تعمل في إحدى الجهات الحكومية، وألا تكون المتقدمة سبق لها الزواج، كما يتم البحث والتقصي من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقرى والنجوع.


وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أن مبادرة دكان الفرحة استفادت منها نحو 2650 فتاة حتى الأن، كما تعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل مستفيد لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة دون مقابل.


في ذات السياق استقبل معرض مبادرة دكان الفرحة بجامعة جنوب الوادي الطلاب لليوم الثاني على التوالي، ويوفر الملابس الجديدة والأحذية والإكسسوارات لأكثر من 2000 طالب وطالبة من مستحقي الرعاية.

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