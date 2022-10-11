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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وقعت في مشكلة كبيرة مع فنانة مشهورة.. أبرز تصريحات شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب ضيفة في برنامج "صاحبة السعاده" تقديم الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، لكشف العديد من التفاصيل والتصريحات الخاصة بها.

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شيرين عبد الوهاب: أغلقت باب الحب نهائيا.. وبنتي قالتلي عن زوجي السابق: ماما ده مينفعش ليكي

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نجاة الصغيرة تدعم شيرين عبد الوهاب في محنتها بعد الطلاق

غلقت باب الحب نهائيا

 

قالت شيرين عبد الوهاب، إنها أغلقت باب الحب نهائيا، وتكتفي بكل الحب والتقدير من الجمهور الذي يعبر عن حبه لها دائما.

 

وأشارت شيرين إلى أن أيام بهجت قمر دعمها في محنتها، مشيرة إلى أن ابنتها هنا عندها حكمة كبيرة، وهي التي قالت عن زوجها السابق: ماما ده مينفعش ليكي.

 

وأكدت شيرين، أن بناتها يقدمان لها كل الدعم النفسي وتعتبر صديقة لهم وليست أما كباقي الأمهات.

وأضافت شيرين "أنا حلقت شعري عشان قرأت إن خلق الشعر بداية جديدة من النفس، حلقته عشان أبدا حياة جديدة"، منوهة بأنها بدأت النوم بطريقة طبيعية دون الاحتياج لأدوية.

وأوضحت شيرين، أن كل الفضل للدكتور نبيل عبد المقصود، الشهير بطبيب علاج الإدمان، لافتة إلى أن الإدمان ليس مخدرات فقط، فهناك إدمان لعادات سيئة.

 

ولفتت شيرين، إلى أن الدكتور عبد المقصود صديق لها بعيدا عن اختصاصه في علاج الإدمان، مرددة: في ناس رخمة بتخش تعلق وتقول بيعالجها من الإدمان، أحب أقولهم بلاش رخامة، إحنا أصحاب.

 

ونوهت شيرين بأنها كانت متعودة على نوع معين من الأدوية وكان دكتور عبد المقصود يساعدها التخلص منه.

وأضافت شيرين: "أنا مش حارمة نفسي من حاجة، ودخلت جوه شرنقة شيرين تاني، كل حاجة نفسي فيها بعملها، باخد منها حتة مش أكتر من حتة".

وعن سر نقصان وزنها، أجابت: «وزني تناقص عن مهرجان قرطاج بشكل كبير، لأن جسمي كان ممتلئ بالمياه بشكل كبير ولازال، لكن (كشيت) وتناقص وزني نوعاً ما».

 

وقعت في مشكلة كبيرة مع الفنانة منة شلبي

 

وأوضحت شيرين، أنها وقعت في مشكلة كبيرة مع الفنانة منة شلبي بسبب، أنها حجزت لها سفريه للعلاج من السمنة ولم تذهب شيرين مما تسبب في خلاف بينها وبين شيرين وكريم عبد العزيز بحكم صداقتهم.

وكشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أنها كانت خائفة من أن يشمت فيها أصحابها عقب الانفصال عن زواجها حسام حبيب، مشيرة إلى أن جميع أصدقها منحوها كل الحب والتقدير وساعدها على الخروج من حياتها الصعبة.

وصرحت شيرين عبد الوهاب، تفاصيل حياتها التي تعيشها حاليًا بعد الانفصال عن زوجها حسام حبيب، مؤكدة أنها لا تحرم نفسها من أي شيء.

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