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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تقليل التحركات.. الخارجية للمصريين في أوكرانيا: استعدوا للعودة إلى أرض الوطن

وزير الخارجية
وزير الخارجية

تُهيب وزارة الخارجية المصرية بأبناء الجالية المصرية بدولة أوكرانيا بتوخّي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الاحتياجات الضرورية تحسُّباً لتدهور الأوضاع، كما توصي أبناء الجالية بالاستعداد للعودة إلى أرض الوطن حفاظاً على سلامتهم وأمنهم.

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في ضوء متابعة وزارة الخارجية للتطورات السياسية والأمنية المتسارعة والمتلاحقة اتصالاً بالأزمة الأوكرانية – الروسية، وفي إطار الحرص على ضمان أمن وسلامة المواطنين المصريين المُقيمين في أوكرانيا، صدرت توجيهات وزير الخارجية إلى سفارة جمهورية مصر العربية في أوكرانيا بضرورة التواصل مع جميع أبناء الجالية المصرية، وحثهم على اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة، والإقلال من التحركات غير الضرورية، وعدم التواجد في مناطق الخطر أو بالقرب منها.

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