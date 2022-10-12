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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الاستفتاح .. مفعول سحري في طرد الشيطان احرص عليه كل صلاة

صدى البلد

دعاء الاستفتاح.. سنة نبوية اتفقت عليها المذاهب الأربعة واختلفوا في حكمها الأمر الذي جعله الإمام أحمد بن حنبل واجباً، فيما قالوا مستحب في النفل ومكروه في الفرض عند الأحناف، وهو من الأمور التي داوم عليها النبي في صلاته، وورد إلى دار الإفتاء المصرية سائلاً يقول: هل يجوز رفع اليدين عند دعاء الاستفتاح؟

حكم رفع اليدين في دعاء الاستفتاح

وقال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأمر لا يشرع وليس من السنة.

حكم دعاء الاستفتاح

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن دعاء الاستفتاح سنة عند الأئمة الثلاثة خلافا للمالكية في المشهور حيث قالوا مستحب في النفل ومكروه في الفرض عند الأحناف وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك وقيل وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلما وما أنا من المشركين والجمع بينهما أولى .

وأضاف مجمع البحوث عبر الفيس بوك: عند السادة المالكية سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.

وعند السادة الشافعية: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؛ لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين.

وعند السادة الحنابلة: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ويجوز أن يأتي بالنص الذي ذكره الشافعية.

فوائد دعاء الاستفتاح

دعاء الاستفتاح في الصلاة له فوائد عديدة لعل أهمها زيادة التركيز في الصلاة وطرد وساوس الشيطان وعدم السرحان ، وقال بعض العلماء ان من فوائد دعاء الاستفتاح :

موضعه في بداية الصلاة قبل القراءة دلالة على أنه تقدمة بين يدي الملك؛ فالفاتحة مناجاة بين العبد وربه، وقبل هذه المناجاة يكون دعاء الاستفتاح كتوطئة.

احتواء إحدى الصيغ على الاعتراف بالذنوب والخطايا، وبالتالي يزول العُجْب والكِبر من النفس.

 إظهار ذل العبد وضعفه بين يدي ربه عندما يطلب منه تخليصه من الذنوب، وهذا من مقاصد العبادة.

التأكيد في قول "وجهت وجهي" على الاعتراف بتوحيد الله سبحانه وتعالى وأن المصلي عندما يناجي ربه يذكر له توحيده إياه وإيمانه به. احتواء ألفاظ أدعية الاستفتاح على المدح والثناء على الله سبحانه وتعالى، مما يؤدي إلى تربية المؤمن على تعظيم الله تعالى وتنزيهه وإجلاله والاعتراف بالعبودية له جلّ وعلا.

دعاء الاستفتاح حكم دعاء الاستفتاح حكم رفع اليدين في دعاء الاستفتاح فوائد دعاء الاستفتاح لجنة الفتوى

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