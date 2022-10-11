عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث اقتصادي: ارتفاع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر لأعلى مستوى له

الإقتصاد المصري
الإقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي فى المركز المصري للفكر والدراسات، أن الاقتصاد المصري مازال جاذبا للاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر وصل لأعلى مستوى له في 10 سنوات.

باحث اقتصادي: تحقيق 100 مليار دولار صادرات الفترة المقبلة أمر ممكن

وأوضح الدكتور محمد شادى، خلال لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك عددًا من الإجراءات العاجلة يمكن تطبيقها لجذب وتنشيط الاستثمار، تتمثل في تسهيل تراخيص بدء النشاط بجانب توفير الأراضي الصناعية المرفقة، فضلًا عن تعزيز دور أجهزة حماية السوق مثل حماية المستهلك والمنافسة ومكافحة الإغراق.

 

تستغرق 12 يومًا،

ولفت الدكتور محمد شادي، إلى أن الحصول على تراخيص الأعمال في مصر تستغرق 12 يومًا، ومصر تحتل المركز الـ90 على مؤشر سهولة استخراج تراخيص الشركات، مشددًا على ضرورة وجود المزيد من التيسيرات في إنهاء إجراءات دفع الضريبة وإجراءات الاستيراد أو التصدير.

الإقتصاد المصرى حماية المستهلك مصر حديث القاهرة التصدير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بقوة في التعاملات المسائية.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أرخص عمرة للمصريين بـ 4400 جنيه| سجل واحصل على التأشيرة في 24 ساعة

200 ألف جنيه يوميا..فيفا يعوض الأهلي والزمالك بمبالغ ضخمة بسبب كأس العالم

نبأ سار للمصريين.. تفاصيل حجز عمرة شاملة الإقامة والتأشيرة بـ 4400 جنيه

هاتشباك للمبتدئين.. جيلي اكس باندينو أوتوماتيك بـ 95 ألف جنيه.. صور

من نصيب الزمالك.. شوبير يكشف تفاصيل أغلى صفقة في الدوري المصري

حبس شقيقة لاعبي كرة قدم 3 سنوات بتهمة خيانة الأمانة بجنوب سيناء

مفاجأة.. شوبير: في ناس تدخلت لإفساد صفقة انتقال مارسينهو للأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

التعادل الإيجابي يحسم لقاء بروسيا دورتموند وإشبيلية فى دوري أبطال أوروبا

الأرصاد تكشف مفاجأة خلال الأسبوع المقبل| شاهد

تقلبات الطقس.. الأرصاد: السبت أمطار على القاهرة متفاوتة الشد| شاهد

ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. مصر تجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية| تحليل

للفتيات.. أرخص كيا هاتشباك أوتوماتيك 2011

ريال مدريد يتعادل مع شاختار في دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس سهرة.. منة عرفة تبهر متابعيها بالإطلالة جديدة| شاهد

أول مرة تسمع عنها .. 5 أعشاب خارقة لعلاج الضعف الجنسي

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. 10 صور أثارت الجدل لطليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

بهاف ستومك.. سارة سلامة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ