باحث اقتصادي: ارتفاع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر لأعلى مستوى له

أكد الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي فى المركز المصري للفكر والدراسات، أن الاقتصاد المصري مازال جاذبا للاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر وصل لأعلى مستوى له في 10 سنوات.

وأوضح الدكتور محمد شادى، خلال لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك عددًا من الإجراءات العاجلة يمكن تطبيقها لجذب وتنشيط الاستثمار، تتمثل في تسهيل تراخيص بدء النشاط بجانب توفير الأراضي الصناعية المرفقة، فضلًا عن تعزيز دور أجهزة حماية السوق مثل حماية المستهلك والمنافسة ومكافحة الإغراق.

تستغرق 12 يومًا،

ولفت الدكتور محمد شادي، إلى أن الحصول على تراخيص الأعمال في مصر تستغرق 12 يومًا، ومصر تحتل المركز الـ90 على مؤشر سهولة استخراج تراخيص الشركات، مشددًا على ضرورة وجود المزيد من التيسيرات في إنهاء إجراءات دفع الضريبة وإجراءات الاستيراد أو التصدير.