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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جمعيات المستثمرين: المؤتمر الاقتصادي فرصة لمواجهة التحديات السلبية

الإقتصاد المصري
الإقتصاد المصري

أكد علي حمزة، نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، أن المؤتمر الاقتصادي فرصة لمواجهة التحديات السلبية التي تواجه الإستثمار المصري، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تقديم اليات للإستثمار في مصر.

وقال علي حمزة، خلال تصريحات لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الانجازات التي تمت لتشجيع الاستثمارات في مصر مهمة جدا، مؤكدا أنه سيكون لها دور في دعم الإقتصاد".

 

وتابع  رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، ان  مصر لديها امكانيات وموارد طبيعية يمكن استخدامها في العديد من القطاعات.

 

 تهيئة المناخ

وأشار علي حمزة إلى أن يجب تهيئة المناخ لزيادة الإسثتمار وتشجيع جودة الإنتاج.

 

 

جمعيات المستثمرين الاستثمارات المؤتمر الاقتصادي مصر الاقتصاد

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