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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أمير عزمي مجاهد: محمد صبحي أبرز صفقة للزمالك في الميركاتو الجاري

صدى البلد

أكد أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك الأسبق، أن فريق كرة القدم بنادي الزمالك كان موقوف عن قيد اللاعبين لـ فترتين قيد والأرقام التي تعاقد بها مع اللاعبين غير مبالغ فيه، وقد يكون كان مضطر للتعاقد مع مصطفى شلبي لأن الفريق كان في أمس الحاجة لجناح، والفريق مقبل على منافسات قوية محلية وقارية.


وتابع أميرعزمي مجاهد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة،محمد صبحي أبر ز صفقة للزمالك في الميركاتو الجاري، لأن كل المراكز كان بها بديل حتى وإن كان قليل لكن حراسة مرمى الزمالك كانت في خطر بعد رحيل جنش وأبوجبل.

وأوضح،عمر جابر لاعب دولي وسيضيف للزمالك وتمنيت عودة أحمد توفيق، وأتمنى إلا تتسرع الجماهير على الحكم على إبراهيما نداي، هناك في كرة القدم إسمها انسجام وجث نبض، وهناك مؤشرات بإنه لاعب جيد في مباراة فلامبو.

وأتم، شادي حسين هو أفضل صفقات الأهلي الصيفية من وجهة نظري.

الزمالك امير عزمي محمد صبحي محمد شبانة أميرعزمي مجاهد

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