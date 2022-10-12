أبرزها نوع من الأسماك .. أخطر 5 أطعمة في العالم.. ابتعد عنها

أطعمة عديدة عليك التوقف عن تناولها بعد اليوم فهي قد تكون ضارة بجسمك فمن الضروري أن تعرف أي المنتجات الغذائية هي الأفضل لصحتك ونظامك الغذائي إليك 5 اطعمة عليك إدخالها إلى نظامك الغذائي لتقليل فرص الإصابة بالسرطان.

1. أسماك المزارع



وفقا لموقع www.express.co.uk تعد أسماك المزارع مليئة بالمواد الكيميائية الضارة والمكونات الأخرى التي يمكن أن تضر بأجسامنا. تتغذى هذه الأسماك على الأطعمة الخاطئة حتى تكبر ، وعادة ما تكون معدلة وراثيًا. وبالمثل ، يستخدم المزارعون طرق زراعة أخرى تؤثر على صحتنا.

2. الأغذية المعلبة



الأطعمة المعلبة ليست جيدة لأجسامنا ، وهذا يرجع إلى كمية مركبات BPA فيها فهي مادة كيميائية ضارة تستخدم في العديد من المنتجات الغذائية ، خاصة تلك المعبأة في زجاجات وقد تم ربط هذه المادة الكيميائية أيضًا بالأشخاص المصابين بالسرطان ، لذلك من الأفضل تجنب الأطعمة التي تحتوي على BPA بأي ثمن.

3. البطاطس المقلية ورقائق البطاطس



يمكن أن تتكون مادة الأكريلاميد ، وهي مادة كيميائية متواجدة أيضًا في دخان السجائر ، في الأطعمة النشوية مثل البطاطس عند طهيها في درجات حرارة عالية.

4. اللحوم المصنعة



صنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) اللحوم المصنعة على أنها مادة مسرطنة بعد أن وجد خبراء من 10 دول بحثوا في أكثر من 800 دراسة أن تناول 50 جرامًا - حوالي أربعة شرائح من اللحوم المصنعة كل يوم يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 18 بالمائة.

5. اللحوم المتفحمة



يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة المستخدمة في شواء اللحوم بكثرة إلى إنتاج مواد مسرطنة