20 كارثة صحية .. أضرار تناول الأطعمة المعلبة

لا يخلو يوم الكبار أو الصغار من تناول بعض الأطعمة المعلبة أو العصائر ، باعتبارها سهلة وسريعة ، والبعض يعتمدن على تناولها بشكل يومي كـ العصائر المعلبة و الشعيرية سريعة التحضير التي تضاف لها الماء فقط في العلبة ، لكن هذه الأطعمة كارثية ولها العديد من المخاطر الصحية التي يغفلها الجميع .





بحسب موقع vitaminews ، هناك بعض المكونات المحددة التي تحتوي عليها العديد من الأطعمة المعلبة لزيادة عمرها الافتراضي والتي قد يكون لها آثار سلبية على الصحة ، و تأتي هذه في الغالب في شكل زيادة الصوديوم والمواد الحافظة ، والتي لها آثار بعيدة المدى على جسم الإنسان.





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الإفراط في تناول الصوديوم في النظام الغذائي آثار ضارة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وحتى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، إلى جانب ذلك ، يمكن أن يتسبب الصوديوم الزائد أيضًا في فقدان الكالسيوم ، مثل هشاشة العظام ، مع أخذ الكالسيوم من العظام نفسها.





وتشمل الآثار الجانبية الأخرى سرطان المعدة وأمراض الكلى وحصى الكلى وتضخم عضلات القلب وحتى المعاناة من المزيد من الصداع.





كما يمكن أن يؤثر الكثير من الصوديوم في الجسم على آلية احتباس الماء في الجسم مما يسبب تورمًا في أجزاء معينة من الجسم.





ومن ضمن مخاطر الأطعمة المعلبة أيضا أنها ملوثة بمادة كيميائية ، Bisphenol A ، أو BPA ، حيث تم استخدام هذه المادة الكيميائية في صناعة البلاستيك منذ الستينيات وتدخل هذه المادة في مواد التغليف، و غالبًا ما تستخدم هذه الأنواع كحاويات لتخزين الأطعمة والمشروبات ، مثل زجاجات المياه.





ما يقرب من 10 إلى 20٪ من الأطعمة المعلبة تحتوي على بطانات تحتوي على كميات ضئيلة من BPA ، وقد يكون ذلك خطيرًا إذا تم تناوله بانتظام، كما أن هذه المادة الكيميائية سببًا في زيادة ضغط الدم ويمكن أن تشكل أيضًا مادة مسرطنة أو خطر الإصابة بالسرطان.



