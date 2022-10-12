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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامة شائعة على الوجه مؤشر لإصابتك بتليف الكبد .. تعرف عليها

أمراض الكبد
أمراض الكبد

علامة يغفلها الكثيرون تعد مؤشر للإصابة بأمراض الكبد الأولى ويمكن أن يحدث تلف الكبد لسنوات قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور ، لذلك من المهم  الانتباه دائما إلى البحث عن العلامات المنبهة.

تندب الكبد

قد تكون الأوردة العنكبوتية على الوجه  والساق علامة على تندب الكبد وقد يشك طبيبك في إصابتك به إذا ظهرت بعض المؤشرات   في اختبارات الكبد التي أجريتها لأسباب أخرى

وتعد إحدى العلامات الشائعة على تراكم الدهون داخل الكبد هي الأوردة العنكبوتية ، لأنها تشير إلى أن تدفق الدم أصبح بطيئًا بشكل متزايد وتتميز الأوردة العنكبوتية ، المعروفة أيضًا باسم الورم الوعائي العنكبوتي ، بتجمع غير طبيعي من الأوعية الدموية بالقرب من سطح الجلد

يعد الضعف من أولى علامات مرض الكبد الدهني  فإن أهم أعراض هذه الحالة هو بقعة الأوعية الدموية التي قد تحتوي على نقطة حمراء في المنتصف ولها امتدادات ضاربة إلى الحمرة تصل من المركز يختفي عند الضغط عليه ويعود عند التوقف عن الضغط.

 مرض الكبد الدهني

أسباب مرض الكبد الدهني
 

يعد انتشار الأورام الوعائية العنكبوتية هو الأعلى بين مرضى تليف الكبد والتهاب الكبد الكحولي ومتلازمة الكبد الرئوية."

قد يؤدي توقيت وجباتك بشكل غير صحيح إلى زيادة خطر الإصابة بتليف الكبدفي الواقع ، يشير التقرير إلى أن انتشار الأورام الوعائية العنكبوتية في مرضى تليف الكبد يبلغ حوالي 33 بالمائة ويمكن أن يعزى هذا العدد الكبير إلى عدم قدرة الكبد على استقلاب هرمون الاستروجين أثناء تشمع الكبد.

في هذه المرحلة من المرض ، والمعروفة باسم مرض الكبد في المرحلة النهائية ، يتم استبدال خلايا الكبد الطبيعية بنسيج ندبي ، والذي يتداخل مع جميع الوظائف الهامة للأعضاء.

الكبد تندب الكبد علامات مرض مرض الكبد الدهني

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