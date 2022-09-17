الغربية .. استئصال ورم ضخم من بطن طفلة بمركز أورام طنطا|صور

أعلن الدكتور إسلام صبري، مدير مركز أورام طنطا، نجاح فريق طبي بالمركز، في استئصال ورم ضخم من بطن طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا.

ضم الفريق الطبي، الدكتور أحمد رضا ، استشاري جراحة الأورام بالمركز، والدكتور عبد الغنى عبد الله استشاري جراحة الأورام، ، إلى جانب طاقم تخدير و تمريض على أعلى مستوى من الكفاءة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد رضا ، إن المريضة كانت تعانى من آلام بالحوض والبطن وصعوبة بالتنفس وضعف بعضلة البطن بجانب إمساك مزمن ، وبإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تبين وجود ورم ضخم ، وعليه تم إجراء جراحة استئصال للورم بالكامل في جراحة استغرقت أكثر من 3 ساعات، ووضع المريضة تحت الملاحظة حتى تحسنت حالتها الصحية.

من جانب آخر، قال علاء أبو عكر، مساعد مدير المركز لشئون الإعلام بطنطا ، أن المركز يستقبل يومياً مئات المرضى بقسم العيادات الخارجية من جميع محافظات الجمهورية ، مشيراً الى وجود خطة تطوير شاملة داخل المركز، من أجل تقديم خدمة طبية أفضل للمرضي المترددين على المركز.

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