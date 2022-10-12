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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عصابة تخطف 3 من الشمبانزي وتطالب بفدية كبيرة في الكونغو الديمقراطية

شامبانزي
شامبانزي

أودعت سلطات الكونغو الديمقراطية السجن 5 متواطئين مفترضين في خطف ثلاثة صغار شمبانزي من ملجأ للحيوانات في البلاد قبل شهر تقريباً، لكنّ الخاطفين يواصلون المطالبة بفدية كبيرة لتحريرها، على ما أفادت مصادر متطابقة.

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وقال فرانك شانترو المسؤول عن منظمة «جاك» غير الحكومية التي تدير محمية للحيوانات في لوبومباشي، عاصمة مقاطعة كاتانغا العليا في جنوب شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، لوكالة الصحافة الفرنسية: إن «الخاطفين يطالبون بمبلغ بمئات الآلاف لإعادة صغار الشمبانزي. هذا جنون! ليس لدينا هذا المبلغ، والمفاوضات جارية عبر الهاتف والقضية في المحكمة».


وأشار مصدر مطلع على القضية إلى أن المبلغ المطالب به هو 200 ألف دولار.
وأفاد شانترو في مقطع فيديو نُشر على صفحة المنظمة على «فيسبوك» بعد الاختطاف «بأن ما يحدث لنا غير مسبوق في عالم الحفاظ على القردة»، مضيفاً أن المطالبة بفدية لإطلاق الحيوانات تشكل «سابقة».


وأوضح حارس في الموقع، طالباً عدم كشف اسمه: «في ليلة 12 سبتمبر عند الثالثة ليلاً»، تمكن اللصوص من الاستيلاء على 3 من صغار الشمبانزي أُنقذت من الصيد غير القانوني والاتجار بها، وأُحضرت إلى الملجأ للاعتناء بها.
وأضاف: «قبل يومين، لاحظنا أن خادم تسجيل كاميرا المراقبة قد سُرق. في اليوم التالي، غيّر الرئيس أقفال جميع حاويات وأقفاص الحيوانات، باستثناء أقفاص صغار الشمبانزي».


وتابع الحارس قائلاً: «لاحظنا اختفاء 3 صغار شمبانزي من بين الـ5 التي كانت تعيش في القفص. وفي فترة ما بعد الظهر، اتصل اللصوص هاتفياً للمطالبة بفدية». كما نشر الخاطفون شريط فيديو يُظهر الشمبانزي الصغيرة في غرفة ذات جدران من الطوب، تنتشر فيها النفايات، كما وجهوا -حسب شانترو- تهديدات لعائلته.

شمبانزي الكونغو ملجأ المطالبة بفدية

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