عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إغلاق كوبري أشمنت ببني سويف لسقوط جزء من بلاطه العلوي

صدى البلد


أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال محافظة  بني سويف في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، كوبري قرية أشمنت على ترعة الإبراهيمية، بوضع حواجز حديدية في مدخله، ومنع مرور السيارات والدراجات النارية، وذلك عقب سقوط جزء من بلاطته العلوية، بمساحة لا تتخطى 40 سنتيمتر.

وتوجه رئيس مركز ناصر، إلى موقع الكوبري، لمعاينة مكان السقوط، والإشراف على غلق الكوبري، لحين إجراء المعاينة اللازمة واتخاذ الإجراء المناسب بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين.


تشغيل كوبري السوق بقرية اشمنت بديلا للكوبري الرئيسي
وقرر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر تشغيل كوبري السوق بقرية اشمنت، وتمهيد وتسوية الطريق المؤدي له من القرية، ليكون بديلا لكوبري القرية الرئيسي، لحين الإنتهاء من المعاينة واتخاذ الإجراء المناسب.
 

نائب محافظ بني سويف: آليات جديدة لتعظيم دور مؤسسات المجتمع المدني

التنمية المحلية تشيد بجهود محافظة بني سويف في تنفيذ مشروعات تنمية القرية


وقال رئيس مركز ناصر، في تصريحات: تلقينا بلاغ بسقوط جزء من البلاطة العلوية لكوبري قرية اشمنت، وتوجهنا على الفور إلى مكان البلاغ، حيث تبين سقوط جزئي للبلاطة بمساحة 40 سنتيمير تقريبا، وقررنا غلقه لحين إجراء المعاينة اللازمة من المختصين واتخاذ الإجراءات المناسبة.


وأشار رئيس مدينة ناصر إلى أن هناك كوبري أخر بالقرية كان قد تم إغلاقه بسبب العمل في الطريق المؤدي له بمشروعات حياة كريمة، وعليه قررنا فتحه أمام المواطنين وتمهيد الطريق المؤدي له.


وأكد على أنه فور تلقيه البلاغ تواصل مع الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، والذي وجه على الفور بإغلاق كوبري اشمنت وتوجيه الجهة المختصة للمعاينة واتخاذ الإجراء المناسب حفاظا على أرواح المواطنين، بالإضافة إلى تشغيل كوبري آخر بديل.

IMG-20221012-WA0007
IMG-20221012-WA0007
بني سويف الوحده المحلية نائب محافظ بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف مدينة ناصر قرية إشمنت مركز ومدينة ناصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بقوة في التعاملات المسائية.. وهذا سعر عيار 21 الآن

200 ألف جنيه يوميا..فيفا يعوض الأهلي والزمالك بمبالغ ضخمة بسبب كأس العالم

أرخص عمرة للمصريين بـ 4400 جنيه| سجل واحصل على التأشيرة في 24 ساعة

مفاجأة سارة للمصريين| رحلة العمرة شاملة الإقامة بـ 4400 جنيه فقط.. تفاصيل

هاتشباك للمبتدئين.. جيلي اكس باندينو أوتوماتيك بـ 95 ألف جنيه.. صور

حبس شقيقة لاعبي كرة قدم 3 سنوات بتهمة خيانة الأمانة بجنوب سيناء

متمرد.. المحكمة التأديبية في بوليفيا تصدم الأهلي من جديد بشأن البرازيلي سافيو

كارثة.. بواقي طعام مستعمل للبيع على الرصيف.. ومطالبات بتدخل المسئولين

موضوعات متعلقة

محافظ بنى سويف يتفقد استعدادات شركة مياه الشرب والصرف لفصل الشتاء

ترشيحاتنا

تهديد أمريكي باغتيال بوتين إذا استخدم أسلحة نووية في أوكرانيا

لجميع الطلاب.. فرصة أخيرة للالتحاق بالجامعات 2022

نتنياهو: اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان "استسلام تاريخي" أمام حزب الله

20 غرزة.. تفاصيل إصابة مدافع ريال مدريد الخطيرة

شيرين تكشف عن أصعب موقف في حياتها.. وتؤكد: مكنتش محظوظة |فيديو

سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يشكل صديد السائل المنوي خطورة على الزوجة؟

بعد كلام ياسمين عز عنه .. ما هو التعافي النفسي؟.. وكيف نفعله؟

أبرزها نوع من الأسماك .. أخطر 5 أطعمة في العالم.. ابتعد عنها

ببدلة سوداء.. شاهد إطلالة إنجي كيوان على ريد كاربت مسلسل الوضع مستقر2

فيديو

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ