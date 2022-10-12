إغلاق كوبري أشمنت ببني سويف لسقوط جزء من بلاطه العلوي



أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال محافظة بني سويف في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، كوبري قرية أشمنت على ترعة الإبراهيمية، بوضع حواجز حديدية في مدخله، ومنع مرور السيارات والدراجات النارية، وذلك عقب سقوط جزء من بلاطته العلوية، بمساحة لا تتخطى 40 سنتيمتر.



وتوجه رئيس مركز ناصر، إلى موقع الكوبري، لمعاينة مكان السقوط، والإشراف على غلق الكوبري، لحين إجراء المعاينة اللازمة واتخاذ الإجراء المناسب بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين.



تشغيل كوبري السوق بقرية اشمنت بديلا للكوبري الرئيسي

وقرر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر تشغيل كوبري السوق بقرية اشمنت، وتمهيد وتسوية الطريق المؤدي له من القرية، ليكون بديلا لكوبري القرية الرئيسي، لحين الإنتهاء من المعاينة واتخاذ الإجراء المناسب.





وقال رئيس مركز ناصر، في تصريحات: تلقينا بلاغ بسقوط جزء من البلاطة العلوية لكوبري قرية اشمنت، وتوجهنا على الفور إلى مكان البلاغ، حيث تبين سقوط جزئي للبلاطة بمساحة 40 سنتيمير تقريبا، وقررنا غلقه لحين إجراء المعاينة اللازمة من المختصين واتخاذ الإجراءات المناسبة.



وأشار رئيس مدينة ناصر إلى أن هناك كوبري أخر بالقرية كان قد تم إغلاقه بسبب العمل في الطريق المؤدي له بمشروعات حياة كريمة، وعليه قررنا فتحه أمام المواطنين وتمهيد الطريق المؤدي له.



وأكد على أنه فور تلقيه البلاغ تواصل مع الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، والذي وجه على الفور بإغلاق كوبري اشمنت وتوجيه الجهة المختصة للمعاينة واتخاذ الإجراء المناسب حفاظا على أرواح المواطنين، بالإضافة إلى تشغيل كوبري آخر بديل.