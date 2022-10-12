شيرين تكشف عن أصعب موقف في حياتها.. وتؤكد: مكنتش محظوظة |فيديو

حلّت الفنانة شيرين، ضيفة ببرنامج صاحبة السعادة، عبر فضائية “دي إم سي”، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، وقد كشفت عن العديد من التفاصيل الخاصة حول أزمتها الأخيرة، وعن أصعب موقف تعرضت له.

وإليكم أبرز التصريحات

أكدت الفنانة شيرين “نفسي أزور لبنان، لأن أنا مدخلتهاش من ساعة الانفجار وأتمنى أن تعود قوية كما كانت، شعبها محب للحياة”.

وقالت شيرين، :"نفسي أعيش حياة الفنانة فيروز وأعيش في وسط أولادي وهما اللى ياخدوا بالهم مني، وأتمنى لمريم بنتى أن تكون مهندسة صوت”.



وتابعت الفنانة شيرين، أن أكتر حاجة مؤلمة لما شفت والدى عاجز ومش قادرة أعمل له حاجة عشان كدة بحب أقدم الدعم للأطفال والمُسنين".

أقصى خيال وصلت له وهي طفلة

وأشارت شيرين إلى أن أن أقصى خيال وصلت له وهي طفلة؛ أن تكون صاحبة محل أدوات تجميل.



أكدت الفنانة شيرين، أنها تعمل خلال تلك الفترة على التحضير لألبوم، إضافة إلى فيلم ومسلسل، معلقة “فيلم بنكتبه أنا وايمن بهجت قمر”.

وقالت شيرين، إنه من الممكن، أن أقوم بعمل فيلم مع الفنان كريم عبد العزيز، بفكرة مسرحية "سيدتي الجميلة" وأتمنى أن ننجح".



عمري ما هنتقم



وأكدت الفنانة شيرين “أنا عمرى ما انتقمت من حد وعمري ما هنتقم، معلقة ” أكتر حاجة بتسعدنى انى بنام من غير مهدئات وباكل من غير فواتح شهية، وأصبحت طبيعية ومبمشيش بشنطة علاج".



وأضافت الفنانة شيرين، أنها تتمنى أن تقوم بإنشاء مسجد، ومستشفى لعلاج المسنين بالمجان، معلقة: “في ناس بتتريق لما أنا قولت كدة.. وأنا مستغربة منهم”.

وقالت شيرين، : أتمنى ألا يؤثر فيّا أي شيء، لأن أنا شخصية أتأثر سريعًا".



وتابعت: «وأنا صغيرة كنت متخيلة أن هيكون عندي أهم محل بيبيع أدوات تجميل في مصر ويكون له فروع في المحافظات متخيلتش أنه هيكون على مستوى الشرق الأوسط».

مكنتش محظوظة

وأردفت: «بيتم استقبالي أحسن استقبال في السعودية والكويت وتونس والامارات ولبنان وسوريا، وفي بلاد مكنتش محظوظة أسافرها زي العراق وليبيا وبعتز جدًا بزيارتي للسودان، فأنا محظوظة بحب الناس لي في البلاد العربية».



ربنا رازقني بتعابين كتير في حياتي



كما قامت الفنانة شيرين، بأداء لعبة “السلم والثعبان”، لتؤكد “أنا ربنا رازقني بتعابين كتير في حياتي”.

وأكدت المطربة شيرين عبدالوهاب، أن الفيديو المنتشر لها وهي تتحدث عن المطرب الكبير عمرو دياب كان في إحدى الحفلات الخاصة، ولكنها تكن لها كل التقدير والاحترام.

وتابعت الفنانة شيرين، أنه “كان نفسي أبقى أذكى واحدة في العالم بس الذكاء بيتعب برضه”.

العودة إلي الغناء

وأوضحت أنها بدأت في العودة إلي الغناء تدريجيا، مشيرة إلي أنها تحترم الفنان الكبير عمرو دياب وأيهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعري، وسميرة سعيد.

نفسي أكون أذكى واحدة في العالم



أكدت الفنانة شيرين، أنه "كان نفسي اكون أذكى واحدة في العالم ولكن الذكاء بيتعب”، مؤكدة أن الذكاء لا بد أن يكون متوازنا.

وقالت شيرين، إن أول لقاء مع الجمهور في حفلة قرطاج، كان صعب عليها جدا، لأن ظروفها الصحية كانت صعبة، مرددة: جسمي كان معبي ميه وكنت عرقانة اوي معرفش إزاي قدرت اغني ساعتين متواصلين.

دخلت في نوبة بكاء



وأضافت أنها لم تكن تريد السفر والعودة إلي الغناء ولكنها أحرجت من السفير المصري، الذي توصل معها للغناء في الحفل، مؤكده أنها عقب انتهاء الحفل دخلت في نوبة بكاء مع مدير أعملها بسبب انها قدرت أن تتم بنود العقد وتقدم الحفل.

أحدث أغانيها



كشفت الفنانة شيرين عن أحدث أغانيها، والتي ستكون من كلمات "أيمن بهجت قمر"، وتتناول كلمات الأغنية "الأولى ساندة على حيطة آيلة والتانية سكنت في عمارة آيلة والتالتة من كتر عمايله والله ما أنا قايلة".

وأوضحت عبدالوهاب، «مكنتش متخيلة إني هكون في المكانة اللي وصلت لها دلوقتي، بس كنت حاسة إن ربنا شايلي حاجة حلوة لكن مش أوي كده».

عندي أهم محل

وتابعت: «وأنا صغيرة كنت متخيلة إن هيكون عندي أهم محل بيبيع أدوات تجميل في مصر ويكون له فروع في المحافظات متخيلتش إنه هيكون على مستوى الشرق الأوسط».



تخليت عن المهدئات

أعربت الفنانة شيرين ،عن سعادتها بالتخلي عن المهدئات قبل النوم ، معلقة :" آخر سفرياتي إلي باريس سافرت دون مهدئات ، كما أننى أصبحت أتناول الطعام دون فاتح شهية".

وأشارت "عبد الوهاب" ، إلي أن بناتها ساعدوها على الخروج من أزمتها الأخيرة بعد انفصالها.

وتابعت قائلة :" خوفت على بناتى عشان كده خرجت من الأزمة بسرعة ولو حد جه على بناتى بتحول لوحش" .

وأوضحت أنها حصلت على تكريم من لبنان على مسرح بعلبك والتى غنت عليه كوكب الشرق قبل 48 عام .