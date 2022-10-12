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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على حركة طالبان الأفغانية

حركة طالبان
حركة طالبان

أعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت عقوبات جديدة على حركة طالبان بسبب انتهاكها حقوق النساء والفتيات في أفغانستان.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم /الأربعاء/ "أعلن اليوم عن فرض قيود على منح تأشيرات لأعضاء طالبان الحاليين والسابقين وغيرهم من الأفراد المسؤولين أو المتواطئين في قمع النساء والفتيات في أفغانستان".
وأضاف أن أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم منذ سنة التي تمنع فيها الفتيات بصورة منهجية من ارتياد المدرسة بعد الصف السادس، من دون أن يلوح في الأفق أي موعد لعودة طالبان عن هذا القرار.
وأوضح أن بلاده تدعم الشعب الأفغاني بقوة، وتظل ملتزمة في بذل كل ما في وسعها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان واستعادة طالبان السلطة في كابول في 15 أغسطس 2021، منعت الحركة تلميذات المرحلتين التكميلية والثانوية في البلاد من العودة إلى مدارسهن.

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