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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

شراكات واتفاقيات في اليوم الثاني للمؤتمر المصري النيجيري

صدى البلد

 استمرت فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي المصري النيجيري والذي تنظمه جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي بالتعاون مع الجمعية النيجيرية المصرية للثقافة والاقتصاد الاجتماعي وبحضور أكبر وفد من مجتمع الأعمال النيجيري في تاريخ العلاقات التجارية ، وبدأت الفاعليات باللقاءات الثنائية بين البلدين.

وأكد الدكتور يسري الشرقاوي أن الحضور فاق التوقع والمشاركات تخطت ٩٥ ٪؜ من المستهدف علي مدار اليومين وتمثلت في ١٢ قطاعا اقتصاديا انتاجيا استثماريا مختلف وحضر من كل قطاع بحدود ٩-١٠ شركا ت نيجيرية في كل قطاع وفي مقابلهم اكثر من ٢٠ شركة مصرية في نفس القطاع باجمالي اكثر من ٢٥٠ لقاء ثنائيا تمت علي مدار ٨ ساعات في حضور اعضاء الحكومة من البلدين و الوزراء النيجيريين واسفرت اللقاءات عن اتفاقيات متعددة منها مصانع مواسير الصرف الصحي البلاستيكية المصرية لبدء العمل فوراً .

وتم  الاتفاق علي بدء استيراد الملابس الجاهزة المصرية الي نيجيريا مع احد المصانع المصرية وكذا حجم صفقات لاحد مصانع انابيب نقل الغاز بين الجانب النيجيري واحد الشركات المصنعه المصرية برعاية الافريكسامبنك الذي كان الشريك والداعم لهذه الفاعليات ،وفي قطاعات مواد البناء والاجهزة الطبية والصناعات الهندسية تم الاتفاق بين ٦ شركات من الجانبين علي بدء العمل فوراً كذلك كان دارت مناقشات تجارية في قطاع الزراعة والاسمدة والطاقة الشمسية مما يعد نجاحاً اسفر بالتقريب عن اعمال تجارية فعلية في هذا اللقاء تقترب من ٣٠ مليون دولار تصدير بصفقات مصرية للجانب النيحيري .

وتقدم الشرقاوي بشكره الوافر للحكومة المصرية علي ماقدمته اليوم و هو ما دعمت به وزارة المالية مشكورة و السيد وزير المالية المصري د محمد معيط هذه اللقاءات الذي ارسل وفداً ممثلا من الوزارة لوحدة دعم الاستثمار والتجارة والذي عبر عن كل مالديه من جهود لتلبية وحل مشاكل المستثمرين والتجار النيجيرين فوراً في سابقة محمودة تركت بالغ الاثر في نفوس الحضور المصري النيجيري .

 

رجال الأعمال جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة يسري الشرقاوي جمعية رجال الأعمال جمعية رجال الأعمال المصريين الملابس الجاهزة اتحاد الصناعات

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