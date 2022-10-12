صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي عرب السلطان حسن

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءا من اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية عرب السلطان حسن بمركز ابوقرقاص على مدار يومين متتاليين 12 و13 من أكتوبر الجاري، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية حياة كريمة، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر".

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.