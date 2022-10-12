عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي عرب السلطان حسن

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءا من اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية عرب السلطان حسن بمركز ابوقرقاص على مدار يومين متتاليين 12 و13 من أكتوبر الجاري، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية حياة كريمة، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

جامعة المنيا تواصل عقد ندواتها التعريفية بالدروس المستفادة من حرب أكتوبر

افتتاح المعرض الطلابي لمادة التدريب الميداني لفنية المنيا

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر".

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الخدمات الطبية القوافل الطبية مديرية الصحة بالمنيا ة الرئيس عبد الفتاح السيسي التدريب الميداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت بتهددني بـ ريهام سعيد.. اعترافات صادمة لزوج عروس الإسماعيلية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

أسبوع قاسٍ على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

الدولار يقفز من جديد .. اعرف سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

الأهلي خارج الموضوع.. خبير لوائح يحدد المسؤول عن غرامة كهربا

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. صورا حذفتها طليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

كيفية إخراج الزكاة على شهادات الاستثمار .. الإفتاء توضح

بسبب أزمة مالية.. شوبير يكشف اسم صفقة نارية لم تكتمل إلى الأهلي|فيديو

موضوعات متعلقة

افتتاح المعرض الطلابي لمادة التدريب الميداني لفنية المنيا

ترشيحاتنا

وزير البيئة البحريني: العالم بحاجة لاستخدام الوقود الأحفوري لمنع تلوث مياه البحار والمحيطات

4 أمور تعالج ترك الصلاة .. الإفتاء تكشف عنها

تراجع الدولار عالمياً وصعود اليورو.. اعرف أسعار العملات اليوم

ابن عمه.. هالاند جديد ماكينة أهداف في الدوري النرويجي.. شاهد

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.. كيف نصل بصادراتنا إلى 100 مليار دولار سنويا

كانت بتهددني بـ ريهام سعيد.. اعترافات صادمة لزوج عروس الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. صورا حذفتها طليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

بدون منشطات.. 8 طرق لزيادة الخصوبة عند النساء ورفع فرص الإنجاب

نشرة المرأة| 3 أعداء لصحة القلب والشرايين على مائدتك.. وأخطر 5 أطعمة في العالم يجب الابتعاد عنها

كارثة .. عادة شائعة للتخلص من الوزن تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان

فيديو

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ