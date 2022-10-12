السفارة المصرية بالكويت تحتفل ببدء الموسم الثقافي وتكرم كوكبة من المبدعين

ا​​​​​حتفلت السفارة المصرية ببدء الموسم الثقافي وتكريم كوكبة من المبدعين تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلم وأيضا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

بدأ الاحتفال بحضور الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب دكتور عيسي الانصاري وأيضا عدد كبير من أستاذة الجامعة والكتاب الرواد في مجال الفكر والادب والفنون التشكيلة مع حضور مشترك من أبناء الجالية المصرية مع اشقائهم من دولة الكويت

بدأ الحفل بكلمة سعادة السفير أسامة شلتوت سفير جمهورية مصر العربية لدي دولة الكويت

وتحدث شلتوت عن عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وقال ان هذه الأيام تمر بذكريات الفخر والعزة ليس فقط لمصر وانما للأمة العربية قاطبة التي سطرت بتلاحمها وتعاونها أعظم البطولات العسكرية في العصر الحديث نصر السادس من أكتوبر .

وأشاد قائلا أن يوم تلك المناسبة تأتي مع الاحتفال بذكري اليوم العالمي للمعلم تقديرا لمكانة المعلم نبراس التنوير وعصب نهضة الأوطان ورفعة مكانته .

وإذ نستدعى اليوم ذكري النصر وبهجة الاحتفال نسعد بتكريم كوكبة ممن بذلوا الجهد فاستحقوا الثناء والتكريم والشكر لعطائهم وإسهاماتهم في شتي المجالات العلمية والأدبية والثقافية .

كما تحدث الدكتور حمد القحطاني أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة الكويت عن تلاحم القوي العسكرية بين مصر والكويت في حرب أكتوبر بلواء اليرموك الكويتي المشارك في حرب 67 وحرب أكتوبر المجيدة .

وتحدث قائلا دكتور عبد الله الهاجري عميد كلية الآداب جامعة الكويت عن أهمية الثقافة المصرية في نشر الوعى الثقافي والفني خارج حدود الوطن وذلك من خلال الأنشطة التي نشاهدها داخل دولة الكويت وأشاد قائلا ان مصر والكويت وطن واحد بثقافة مشتركة .

وعلى هامش الحفل تم افتتاح المعرض المصاحب للحفل ( معرض تناغم ) للفنانة سهير هاشم وشاركت بعدد 25 لوحة فنية تناولت مراحل التشكيل المختلفة وتنوعت في أعمالها الفنية على الرموز التشكيلة والمزج اللوني في العناصر الفنية وأشاد الجمهور والحاضرين عن الابداع التشكيلي للفنانة .

تم تكريم عدد 22 شخصية كويتية من المبدعين المفكرين في شتي المجالات

وعدد 20 شخصية مصرية من أبناء الجالية المقيمين بالكويت

وعدد 14 معلم مصري في يوم المعلم العالمي

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