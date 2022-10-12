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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لقطات تحبس الأنفاس.. شاهد كيف نجت فتاة بريطانية تمتطي حصانا من شاحنة

صورة الحادث
صورة الحادث

في مشهد يحبس الأنفاس، كادت مراهقة تمتتطي حصانها تدهسها شاحنة لم تتمكن من تقليل سرعتها، حين كانت تسير بجوار المراهقة، التي أنقذها القدر من الموت المحقق.

لقطات مرعبة

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"،  كانت "جريس كروفتس"، البالغة من العمر 15 عاماً، تمتطي حصانها، على بعد دقائق من فناء منزلها عندما مرت شاحنة  بسرعة حوالي 40 ميلاً في الساعة  من أمامها، حيث كادت تدهسها هي والحصان، إلا أن المراهقة تمكنت من تجنب حادث الاصطدام الذي كاد يقتلها بأحد الطرق السريعة في جنوب  مقاطعة يوركشاير البريطانية.

 

 

وتظهر اللقطات الصادمة للحصان الذي  يبلغ من العمر أربع سنوات ، وهو يشعر بالفزع وتحاول الابتعاد عن  الشاحنة المسرعة ، ولكن في حالة من الذعر ، اصطدم الحصان والمراهقة التي تمطتيه بجانب الشاحنة.

كادت تموت

وعلى إثر هذا الحادث، نقلت الفتاة المراهقة إلى المستشفى في اليوم التالي حيث عولجت من إصابة عضلية في ساقها اليسرى بعد اصطدامها بالشاحنة.

فيما فتحت شرطة جنوب يوركشاير تحقيقا في الحادث، وقالت والدة المراهقة إنها ربما كانت تنظم جنازة ابنتها لولا القدر أنقذها من الموت المحقق.

مراهقة مشهد يحبس الأنفاس شاحنة تدهس حصان

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