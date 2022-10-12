تهدد الثروة الحيوانية.. البحوث الزراعية: التغيرات المناخية تؤثر على الأعلاف وخصوبة الماشية

تؤثر التغيرات المناخية على الثروة الحيوانية ، حيث أن هناك علاقة قوية بين الجفاف أو انخفاض درجات الحرارة ونفوق الحيوانات وربما تؤدي إلى خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية مستقبلا.

التغيرات المناخية تؤثر على الأعلاف

كما أن التغيرات المناخية لها تأثير على كمية الأعلاف ، إذ تؤدي للتأثير على المحاصيل التى تستخدم كأعلاف للحيوانات، وبالتالى تؤثر على كمية الطعام اللازمة للتسمين مما تعرض الثروة الحيواني للخطر .

وفى هذا الصدد ، يقول الدكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، إن أنشطة الدول الصناعية الكبري تؤثر علي شتي نواحي الحياة بسبب الانبعاثات الحرارية والكربونية التى تسببت في التغيرات المناخية .

انخفاض خصوبة الحيوان

وأضاف "أبو المعاطي " خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أن التغيرات المناخية تهدد الثروة الحيوانية بشكل مباشر وغير مباشر، حيث أنها تؤدي إلي انخفاض تناسل وخصوبة الحيوانات، كما تؤدى إلي ظهور أمراض جديدة فى المواشي .

وأوضح أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية أن تعرض الحيوانات لانخفاض درجات الحرارة أو ارتفاعها يؤثر على انخفاض التمثيل الغذائى و بالتالي انخفاض إنتاجية اللحوم من الحيوانات لتعرضهم لبرودة مرتفعة أو حرارة شديدة

وتابع: «يهدف مؤتمر المناخ cop27 إلى إلزام الدول الصناعية الكبرى بتوفير تمويل بقيمة ١٠٠ مليار دولار إلى الدول النامية لتنفيذ مشروعات التكيف مع تأثيرات تغير المناخ، مع إلزام الدول الصناعية بخفض الانبعاثات الكربونية».