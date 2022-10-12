عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تهدد الثروة الحيوانية.. البحوث الزراعية: التغيرات المناخية تؤثر على الأعلاف وخصوبة الماشية

الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية

تؤثر التغيرات المناخية على الثروة الحيوانية ، حيث أن هناك علاقة قوية بين الجفاف أو انخفاض درجات الحرارة ونفوق الحيوانات وربما تؤدي إلى خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية مستقبلا.

التغيرات المناخية تؤثر على الأعلاف

كما أن التغيرات المناخية لها تأثير على كمية الأعلاف ، إذ تؤدي للتأثير على المحاصيل التى تستخدم كأعلاف للحيوانات،  وبالتالى تؤثر على كمية الطعام اللازمة للتسمين مما تعرض الثروة الحيواني للخطر  .

txt

قمة المناخ cop27.. كيف تؤثر التغيرات المناخية على الصحة العقلية والنفسية للإنسان

txt

لمواجهة التغيرات.. الزراعة: إنتاج أصناف جديدة تتحمل المناخ المعاكس

وفى هذا الصدد ، يقول الدكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، إن أنشطة الدول الصناعية الكبري تؤثر علي شتي نواحي الحياة بسبب الانبعاثات الحرارية والكربونية التى تسببت في التغيرات المناخية .

انخفاض خصوبة الحيوان

وأضاف "أبو المعاطي " خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أن التغيرات المناخية تهدد الثروة الحيوانية بشكل مباشر وغير مباشر، حيث أنها تؤدي إلي انخفاض تناسل وخصوبة الحيوانات، كما تؤدى إلي ظهور أمراض جديدة فى المواشي .

وأوضح أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية أن تعرض الحيوانات لانخفاض درجات الحرارة أو ارتفاعها يؤثر على انخفاض التمثيل الغذائى و بالتالي انخفاض إنتاجية اللحوم من الحيوانات لتعرضهم لبرودة مرتفعة أو حرارة شديدة

وتابع: «يهدف مؤتمر المناخ cop27 إلى إلزام الدول الصناعية الكبرى بتوفير تمويل بقيمة ١٠٠ مليار دولار إلى الدول النامية لتنفيذ مشروعات التكيف مع تأثيرات تغير المناخ، مع إلزام الدول الصناعية بخفض الانبعاثات الكربونية».

التغيرات المناخية الثروة الحيوانية الأعلاف البحوث الزراعية الانبعاثات الحرارية انبعاثات الكربون مستقبل التغيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمودي ضربني بالعصا وخدرني واعتدى عليا جنسيا.. نص اعترافات طالبة الإعدادي بحلوان

تضارب الأقوال.. مفاجأة في واقعة عروس الإسماعيلية تقلب موازين القضية

كانت بتهددني بـ ريهام سعيد.. اعترافات صادمة لزوج عروس الإسماعيلية

الأهلي خارج الموضوع.. خبير لوائح يحدد المسؤول عن غرامة كهربا

للموظفين.. شروط الخروج على المعاش المبكر بعد تجاوز سن الخمسين بقانون الخدمة المدنية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

أسبوع قاسٍ على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

الدولار يقفز من جديد .. اعرف سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

ترشيحاتنا

ضربات روسيا كشفت حقدها.. وزير الدفاع الأمريكي يعلن عن مكاسب أوكرانية كبيرة

أكثر من ثلث سكان النمسا يعانون من إنخفاض الدخل

بوتين يحذر من تداعيات «تخريب» خطوط أنابيب الغاز الروسية على القارة الأوروبية

بينهم سبعينية وطفل.. مصرع 4 من أسرة واحدة أسفل عجلات القطار بسوهاج

خليفته سيكون أكثر سوءًا.. توقعات بإمكانية الإطاحة بـ بوتين في انقلاب

دور عليها فورًا.. 3 مقتنيات قديمة في كل بيت سعرها يصل إلى 700 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند .. شاهد أبرز إطلالات شيرين عبد الوهاب المثيرة للجدل

الأسود يليق بها|ابنة هيفاء وهبي تشبه والدتها بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. صورا حذفتها طليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

بدون منشطات.. 8 طرق لزيادة الخصوبة عند النساء ورفع فرص الإنجاب

فيديو

آخرهن دينا حايك.. فنانات عانين من مرض سرطان الثدي

ناعومي كاواسي رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائى

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ