حملة تفاعلية يقودها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحيرة

تشهد محافظة البحيرة اليوم لقاءً جماهيريا موسع ضمن الفعاليات الجماهيرية التي دعا لها الحوار الوطني، حيث توافد الآلاف من مواطني محافظة البحيرة إلى قاعة مبارك بمدينة دمنهور للمشاركة في أولى اللقاءات الجماهيرية بمحافظة البحيرة، ضمن الجولات التي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في محافظات الجمهورية.



وشارك في هذا اللقاء، مواطنين من كافة مراكز وقرى محافظة البحيرة لطرح ومناقشة القضايا والأمور ذات الأولوية ورفع طلباتهم ورؤيتهم لمجلس أمناء الحوار الوطني.



ويعبر هذا اللقاء عن مدى حرص إدارة الحوار الوطني على سماع أكبر عدد من المواطنين ونقل الحوار إلى المستوى الجماهيري.



وأدار منصة الحوار ممثلين عن أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بحضور الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتورة نهال بلبع القائم بأعمال محافظ البحيرة، والدكتورة نهى طلعت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين سر التحالف الوطني، والدكتورة عهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء حياة كريمة، والدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، والدكتورة سيمون ناصر عضو المكتب الفني لمؤسسة حياة كريمة، وممثلين عن جمعيات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل التنموي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والسادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلي الجمعيات الأهلية وأساتذة الجامعة والطلاب وممثلي النقابات المختلفة والسادة أعضاء الهيئات القضائية ومجموعة من العمال والفلاحين والرائدات الريفيات.



وقد تناول اللقاء القضايا الملحة والتي تمثل أولوية بالنسبة للمواطن في محافظة البحيرة، والتي في معظمها تقع ضمن المحاور الثلاثة للحوار سواء السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.



وتم فتح باب النقاش مع الحضور للخروج برؤى ومقترحات يتم رفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بهدف توسيع نطاق المشاركة ولمس نبض المواطن في كل مكان في مصر، وهذا بدوره سوف يؤدي إلى ثراء مخرجات الحوار الوطني.



يُذكر أن هذا هو اللقاء الجماهيري الثالث الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث تم عقد اللقاء الأول في محافظة الأقصر، ثم تلاها لقاء ثاني في القاهرة. واليوم في محافظة البحيرة يُعد هو اللقاء الجماهيري الثالث، والأكبر والأوسع مشاركة حتى الآن.



وتأتي تلك اللقاءات الجماهيرية ضمن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني لكافة الكيانات الأهلية الفاعلة، لإجراء حوارات جماهيرية ومجتمعية في مختلَف المحافظات، لتلقي مقترحات المواطنين والجهات المختلفة، ورفع نتائج تلك اللقاءات لمجلس أمناء الحوار الوطني، لضمان الوصول المتكافئ لكافة فئات المجتمع المصري.



يُذكر ان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في ١٣ مارس ٢٠٢٢ ، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.

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