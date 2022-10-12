تراجع عالمي لـ الدولار وصعود مفاجئ لـ الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بدعم من تراجع طفيف في الدولار في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى نشر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر سبتمبر وكذلك بيانات التضخم بحثاً عن مؤشرات حول مسار رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1668.40 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 09:08 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضها لخمس جلسات متتالية

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1675.50 دولار.

وتراجع الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات الأخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء، تليه بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين غدا الخميس والتي من المتوقع أن تواصل ارتفاعها.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل كبير منذ مارس لترويض التضخم الجامح، وهو ما أثر بالسلب أيضاً على جاذبية المعدن النفيس إذ أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 19.18 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7% إلى 891.64 دولار، كما صعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2153.55 دولار.