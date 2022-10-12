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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الثلاثاء المقبل.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائى

بوستر مهرجان القاهرة
بوستر مهرجان القاهرة

حددت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولي يوم الثلاثاء المقبل لإقامة مؤتمر صحفي  بحضور رئيس المهرجان حسين فهمي وأعضاء اللجنة الفنية للمهرجان.

ومن المفترض أن يتم الإعلان خلال هذا المؤتمر عن تفاصيل الدورة رقم 44 من المهرجان والتى تشمل قائمة الأفلام المشاركة فى هذه الدورة، بالإضافة إلى ضيوف شرف المهرجان.

المؤتمر سوف يقام داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة استعدادا لإنطلاق الدورة رقم ٤٤ من المهرجان والتى من المفترض أن تبدأ يوم ١٣ من شهر نوفمبر القادم وحتي يوم ٢٢ من نفس الشهر

أمير رمسيس يرحب ناعومي كاواسي

كان أمير رمسيس مدير المهرجان قد رحب بتواجد المخرجة ناعومي كاواسي فى الدورة الجديدة من المهرجان كرئيسة  تحكيم الجنة الدولية للمهرجان، مؤكدا أن تواجدها فى هذه الدورة استمرار لنجاح مهرجان القاهرة السينمائى لكونها قامة فنية كبيرة وله الكثير من الأعمال القيمة والحاصة على كثير من الجوائز العالمية.

اشادة المهرجانات العالمية بناعومي كاواسي 

 

وأشاد العديد من المهرجانات العالمية بالمخرجة ناعومي كاواسي وعلى رأسهم مهرجان كان السينمائى الذى منحها عام ١٩٩٧ جائزة الكاميرا الذهبية كما فازت فى نفس المهرجان بثلاثة جوائز دفعة واحدة عام ٢٠١٧ عن فيلمها الشهيرMogari no mori وHikari
 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مهرجان القاهرة السينمائي المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة حسين فهمي أعضاء اللجنة الفنية للمهرجان تفاصيل الدورة رقم 44 من المهرجان

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