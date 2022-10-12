شاورما وكباب وكشري.. وجبات ساخنة لطلاب المدارس في البحر الأحمر |صور

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أن تطبيق منظومة الوجبات المدرسية الساخنة بمدارس المحافظة ، ساهم في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم وارتفاع نسبة الحضور في المدارس الي ٩٩ % ، مشيراً أن عدد المستفيدين من تطبيق المنظومة يصل الي ١٣٣٠٠ طالب وطالبه يومياً .
ومن جانبها أفادت هويدا عبد الحميد ، مدير عام إدارة الإنتاج بمحافظة البحر الاحمر و المشرف على منظومة الوجبات المدرسية ، أن فكرة تقديم الوجبات المدرسية الساخنة لطلاب المدارس بدأت منذ عام ٢٠١٥ وتم تطبيقها بالاشتراك مع بنك الطعام المصري وجمعية ساويرس للتنمية
وقالت مدير عام إدارة الإنتاج بمحافظة البحر الاحمر و المشرف على منظومة الوجبات المدرسية : الوجبات المدرسية الساخنة كانت تستهدف المدارس المتواجدة بالمناطق الاكثر احتياجا ، والتي بها نسب تسريب كبيرة للطلاب .
يذكر أن الوجبات المدرسية الساخنة بالمدارس يتم تقديمها علي مدار أيام الدراسة تكون عبارة عن ( بطاطس فرن مع لحمة وأرز بالشعرية ) ، ( تورلي مع كباب حلة وأرز بالشعرية ) ، ( مكرونة محمرة مع كفته ) ،( مكرونة محمرة مع شاورما وسلطه ) ، ( كشري )
ويتم تجهيز الوجبات المدرسية الساخنة داخل مطابخ تم إنشاؤها خصيصاً داخل عدد من المدارس ، ويتولي عمليه طهي الطعام بعض الأمهات المعيلة اللاتي لديهن اولاد بتلك المدارس ، واللاتي تم تدريبهن علي يد أمهر الشيفات بأحد الفنادق الكبري بالغردقة .