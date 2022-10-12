شاورما وكباب وكشري.. وجبات ساخنة لطلاب المدارس في البحر الأحمر |صور

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أن تطبيق منظومة الوجبات المدرسية الساخنة بمدارس المحافظة ، ساهم في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم وارتفاع نسبة الحضور في المدارس الي ٩٩ % ، مشيراً أن عدد المستفيدين من تطبيق المنظومة يصل الي ١٣٣٠٠ طالب وطالبه يومياً .

ومن جانبها أفادت هويدا عبد الحميد ، مدير عام إدارة الإنتاج بمحافظة البحر الاحمر و المشرف على منظومة الوجبات المدرسية ، أن فكرة تقديم الوجبات المدرسية الساخنة لطلاب المدارس بدأت منذ عام ٢٠١٥ وتم تطبيقها بالاشتراك مع بنك الطعام المصري وجمعية ساويرس للتنمية

وقالت مدير عام إدارة الإنتاج بمحافظة البحر الاحمر و المشرف على منظومة الوجبات المدرسية : الوجبات المدرسية الساخنة كانت تستهدف المدارس المتواجدة بالمناطق الاكثر احتياجا ، والتي بها نسب تسريب كبيرة للطلاب .

يذكر أن الوجبات المدرسية الساخنة بالمدارس يتم تقديمها علي مدار أيام الدراسة تكون عبارة عن ( بطاطس فرن مع لحمة وأرز بالشعرية ) ، ( تورلي مع كباب حلة وأرز بالشعرية ) ، ( مكرونة محمرة مع كفته ) ،( مكرونة محمرة مع شاورما وسلطه ) ، ( كشري )

ويتم تجهيز الوجبات المدرسية الساخنة داخل مطابخ تم إنشاؤها خصيصاً داخل عدد من المدارس ، ويتولي عمليه طهي الطعام بعض الأمهات المعيلة اللاتي لديهن اولاد بتلك المدارس ، واللاتي تم تدريبهن علي يد أمهر الشيفات بأحد الفنادق الكبري بالغردقة .

الوجبات المدرسية الساخنة لطلاب مدارس البحر الاحمر

الوجبات المدرسية الساخنة لطلاب مدارس البحر الاحمر

الوجبات المدرسية الساخنة لطلاب مدارس البحر الاحمر

الوجبات المدرسية الساخنة لطلاب مدارس البحر الاحمر

الوجبات المدرسية الساخنة لطلاب مدارس البحر الاحمر

الوجبات المدرسية الساخنة لطلاب مدارس البحر الاحمر

الوجبات المدرسية الساخنة لطلاب مدارس البحر الاحمر

الوجبات المدرسية الساخنة لطلاب مدارس البحر الاحمر

الوجبات المدرسية الساخنة لطلاب مدارس البحر الاحمر

الوجبات المدرسية الساخنة لطلاب مدارس البحر الاحمر

الوجبات المدرسية الساخنة لطلاب مدارس البحر الاحمر