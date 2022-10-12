قائمة السعودية للمعسكر الأخير استعدادًا لـ كأس العالم

كشف هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق للمعسكر الإعدادي الأخير الذي سيقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادا لكأس العالم 2022 المقررة في قطر.

ويقام المعسكر خلال الفترة ما بين 17 أكتوبر الجاري والعاشر من نوفمبر المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لبطولة كأس العالم التي تقام بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.

وسيخوض المنتخب السعودي خلال "المرحلة الثالثة" خمس مباريات ودية، الأولى أمام منتخب مقدونيا في 22 أكتوبر على ملعب مدينة زايد الرياضية بإمارة أبوظبي، والثانية أمام منتخب ألبانيا في 26 من الشهر نفسه.

وسيلتقي "الأخضر" في وديته الثالثة منتخب هندوراس في 30 أكتوبر.

قائمة السعودية

وضمت قائمة السعودية كلا من:

استدعى رينارد 32 لاعبا للمشاركة في المعسكر المقبل، وقد ضمت القائمة محمد العويس وفواز القرني ومحمد اليامي ونواف العقيدي وياسر الشهراني وعلي البليهي وعبدالآله العمري وعبدالله مادو وحسان التمبكتي وسلطان الغنام وأحمد بامسعود، سعود عبدالحميد ومحمد البريك ورياض شراحيلي وعلي الحسن ومحمد كنو وعبدالإله المالكي وسلمان الفرج وناصر الدوسري وعبدالله عطيف وسامي النجعي وسالم الدوسري وعبدالرحمن العبود وفهد المولد ونواف العابد وهتان باهبري وأيمن يحيى وهيثم عسيري وعبدالله رديف وعبدالله الحمدان وصالح الشهري وفراس البريكان.

وستقام المباراتين الثانية والثالث على ملعب استاد آل نهيان بإمارة أبوظبي، بينما يخوض المنتخب السعودي مباراته الودية الرابعة أمام منتخب آيسلندا في السادس مننوفمبر على ملعب استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ويختتم ودياته بمواجهة منتخب بنما في العاشر من نوفمبر على ملعب مدينة زايد الرياضية.

وكان المنتخب السعودي قد خاض أربع مباريات ودية في المرحلتين السابقتين أمام منتخبات فنزويلا وكولومبيا والإكوادور وأمريكا.

وسيغادر المنتخب السعودي مساء الاثنين المقبل إلى أبوظبي بعد أن يجتمع اللاعبون في العاصمة الرياض ويغادرون مطار الملك خالد الدولي وصولا لمطار أبوظبي الدولي.

وسيتنافس المنتخب السعودي في كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.