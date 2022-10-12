أخبار السيارات|بكين عاصمة المركبات الكهربائية.. كيف يؤثر جنون الشراء الصيني على السوق العالمي للسيارات.. هزيمة ألمانيا في عقر دارها.. تسلا تتفوق على فولكس فاجن في المبيعات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

كشفت لقطات تجسسية جديدة تمكن مصورين من التقاطها عن بعض تفاصيل الجيل الجديد من أودي أفانت A4 التي ما زالت في مرحلة التطوير، وبالإضافة إلى نسخة السيدان ، فإن هناك نسخة واجن من أفانت A4 القادمة في الطريق أيضًا، وهي حاليا تجري اختبارات لتقييم الأداء ومعداتها في حلبة سباق نوربورجرينج بألمانيا.

أخيرًا كشفت بي ام دبليو البافارية عن الجيل الثاني من سيارتها الرياضية الكوبيه BMW M2، حيث تلقت تصميمًا جديدًا لتمييزها عن باقي موديلات الفئة الثانية ، ولكن لا تكتفي الشركة الألمانية باختلاف الشكل فقط، بل زودتها بمجموعة نقل حركة قوية للغاية، على غرار كل السيارات التي تحمل شارة M التي توصف بي ام دبليو بأنه أقوى حرف في العالم، كناية عن ما تقدمه من منتجات لا تضاهى في الأداء العالي.

كشفت شركة Rezvani موتورز الأمريكية المتخصصة في السيارات الرياضية عالية الأداء عن سيارتها الجديدة Vengence موديل 2023

أجرت شركة XPeng الصينية للسيارات أول رحلة طيران عامة عالمية بمركبتها الطائرة الكهربائية XPeng X2 في سماء دبي.

عندما يتخيل محب للسيارات مجموعة سيارات مثالية، ترى ما ستكون الطرازات التي تخطر على باله؟ ستكون فيراري بالطبع على رأس قائمة تلك السيارات بتصميمها الإيطالي الجذاب وإمكانياتها المبهرة ومكانته الرفيعة، بالإضافة إلى عدد قليل ربما من سيارات بوجاتي، وربما أيضا بعض سيارات من جاجوار، ولامبورجيني حيث الفخامة الألمانية كما يجب أن تكون.

أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية أنها قامت بتأسيس وحدة أعمال جديدة تسمى جنرال موتورز للطاقة ، ومن خلالها ستوفر منتجات وخدمات "إدارة الطاقة المتكاملة" للمنازل والشركات لعملائها مالكي السيارات الكهربائية.

قررت شركة "جاجوار" أنها ستوقف إنتاج سيارتها الرياضية الوحيدة F-Type بحلول 2024.

تمكنت تسلا من تحقيق نتائج مذهلة لها في الربع الثالث من 2022 واحتلالها المركز الأول من حيث نسبة المبيعات في ألمانيا وهو سوق سيارات صعب معروف بتفضيل العلامات التجارية المحلية.

أصبحت كل دول العالم تقريبا تشجع استبدال السيارات العاملة بالبنزين بأخرى كهربائية صفرية الانبعاثات الكربونية ولكن تظل الصين حالة خاصة جدا مختلفة، فهي أكبر سوق على الإطلاق للسيارات الكهربائية، متفوقة بذلك على الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا.