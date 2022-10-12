أخبار السيارات|بكين عاصمة المركبات الكهربائية.. كيف يؤثر جنون الشراء الصيني على السوق العالمي للسيارات.. هزيمة ألمانيا في عقر دارها.. تسلا تتفوق على فولكس فاجن في المبيعات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:
شاهد أودي A4 أفانت الجديدة موديل 2024 على حلبة سباق بألمانيا
كشفت لقطات تجسسية جديدة تمكن مصورين من التقاطها عن بعض تفاصيل الجيل الجديد من أودي أفانت A4 التي ما زالت في مرحلة التطوير، وبالإضافة إلى نسخة السيدان ، فإن هناك نسخة واجن من أفانت A4 القادمة في الطريق أيضًا، وهي حاليا تجري اختبارات لتقييم الأداء ومعداتها في حلبة سباق نوربورجرينج بألمانيا.
بقوة 453 حصانا وتبدأ من 63 ألف دولار.. BMW M2 موديل 2023
أخيرًا كشفت بي ام دبليو البافارية عن الجيل الثاني من سيارتها الرياضية الكوبيه BMW M2، حيث تلقت تصميمًا جديدًا لتمييزها عن باقي موديلات الفئة الثانية ، ولكن لا تكتفي الشركة الألمانية باختلاف الشكل فقط، بل زودتها بمجموعة نقل حركة قوية للغاية، على غرار كل السيارات التي تحمل شارة M التي توصف بي ام دبليو بأنه أقوى حرف في العالم، كناية عن ما تقدمه من منتجات لا تضاهى في الأداء العالي.
سيارة ريزفاني فينجينس العسكرية.. 3 صفوف من المقاعد وتطلق رذاذ الفلفل
كشفت شركة Rezvani موتورز الأمريكية المتخصصة في السيارات الرياضية عالية الأداء عن سيارتها الجديدة Vengence موديل 2023
شاهد.. السيارة الطائرة من XPeng في أول رحلة لها بسماء دبي
أجرت شركة XPeng الصينية للسيارات أول رحلة طيران عامة عالمية بمركبتها الطائرة الكهربائية XPeng X2 في سماء دبي.
أسطول جران توريزمو يتحول لحقيقة ومعروض للبيع في مزاد علني
عندما يتخيل محب للسيارات مجموعة سيارات مثالية، ترى ما ستكون الطرازات التي تخطر على باله؟ ستكون فيراري بالطبع على رأس قائمة تلك السيارات بتصميمها الإيطالي الجذاب وإمكانياتها المبهرة ومكانته الرفيعة، بالإضافة إلى عدد قليل ربما من سيارات بوجاتي، وربما أيضا بعض سيارات من جاجوار، ولامبورجيني حيث الفخامة الألمانية كما يجب أن تكون.
مسؤولة عن كهرباء المنزل والعمل .. جنرال موتورز تدخل في مجال الطاقة
أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية أنها قامت بتأسيس وحدة أعمال جديدة تسمى جنرال موتورز للطاقة ، ومن خلالها ستوفر منتجات وخدمات "إدارة الطاقة المتكاملة" للمنازل والشركات لعملائها مالكي السيارات الكهربائية.
جاجوار تصدر حكم إعدام لـ F-Type والتنفيذ عام 2024
قررت شركة "جاجوار" أنها ستوقف إنتاج سيارتها الرياضية الوحيدة F-Type بحلول 2024.
هزيمة ألمانيا في عقر دارها.. تسلا تتفوق على فولكس فاجن في المبيعات
تمكنت تسلا من تحقيق نتائج مذهلة لها في الربع الثالث من 2022 واحتلالها المركز الأول من حيث نسبة المبيعات في ألمانيا وهو سوق سيارات صعب معروف بتفضيل العلامات التجارية المحلية.
بكين عاصمة المركبات الكهربائية.. كيف يؤثر جنون الشراء الصيني على السوق العالمي للسيارات
أصبحت كل دول العالم تقريبا تشجع استبدال السيارات العاملة بالبنزين بأخرى كهربائية صفرية الانبعاثات الكربونية ولكن تظل الصين حالة خاصة جدا مختلفة، فهي أكبر سوق على الإطلاق للسيارات الكهربائية، متفوقة بذلك على الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا.