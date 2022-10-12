عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|بكين عاصمة المركبات الكهربائية.. كيف يؤثر جنون الشراء الصيني على السوق العالمي للسيارات.. هزيمة ألمانيا في عقر دارها.. تسلا تتفوق على فولكس فاجن في المبيعات

أخبار السيارات
أخبار السيارات

 

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

شاهد أودي A4 أفانت الجديدة موديل 2024 على حلبة سباق بألمانيا

كشفت لقطات تجسسية جديدة تمكن مصورين من التقاطها عن بعض تفاصيل الجيل الجديد من  أودي  أفانت A4 التي ما زالت في مرحلة التطوير، وبالإضافة إلى نسخة السيدان ، فإن هناك نسخة واجن من أفانت A4 القادمة في الطريق أيضًا، وهي حاليا تجري اختبارات لتقييم الأداء ومعداتها في حلبة سباق نوربورجرينج بألمانيا.

 

بقوة 453 حصانا وتبدأ من 63 ألف دولار.. BMW M2 موديل 2023

أخيرًا كشفت  بي ام دبليو  البافارية عن الجيل الثاني من سيارتها الرياضية الكوبيه  BMW M2، حيث تلقت تصميمًا جديدًا لتمييزها عن باقي موديلات الفئة الثانية ، ولكن لا تكتفي الشركة الألمانية باختلاف الشكل فقط، بل زودتها بمجموعة نقل حركة قوية للغاية، على غرار كل السيارات التي تحمل شارة M التي توصف بي ام دبليو بأنه أقوى حرف في العالم، كناية عن ما تقدمه من منتجات لا تضاهى في الأداء العالي.

 

سيارة ريزفاني فينجينس العسكرية.. 3 صفوف من المقاعد وتطلق رذاذ الفلفل

كشفت شركة  Rezvani موتورز الأمريكية المتخصصة في السيارات الرياضية عالية الأداء عن سيارتها الجديدة  Vengence موديل 2023

 

شاهد.. السيارة الطائرة من XPeng في أول رحلة لها بسماء دبي

أجرت شركة  XPeng  الصينية للسيارات أول رحلة طيران عامة عالمية بمركبتها الطائرة الكهربائية XPeng X2 في سماء  دبي.

 

أسطول جران توريزمو يتحول لحقيقة ومعروض للبيع في مزاد علني

عندما يتخيل محب للسيارات مجموعة سيارات مثالية، ترى ما ستكون الطرازات التي تخطر على باله؟ ستكون  فيراري  بالطبع على رأس قائمة تلك السيارات بتصميمها الإيطالي الجذاب وإمكانياتها المبهرة ومكانته الرفيعة، بالإضافة إلى عدد قليل ربما من سيارات بوجاتي، وربما أيضا بعض سيارات من جاجوار، ولامبورجيني حيث الفخامة الألمانية كما يجب أن تكون.

 

مسؤولة عن كهرباء المنزل والعمل .. جنرال موتورز تدخل في مجال الطاقة

أعلنت شركة  جنرال موتورز  الأمريكية أنها قامت بتأسيس وحدة أعمال جديدة تسمى جنرال موتورز للطاقة ، ومن خلالها ستوفر منتجات وخدمات "إدارة الطاقة المتكاملة" للمنازل والشركات لعملائها مالكي السيارات الكهربائية.

 

جاجوار تصدر حكم إعدام لـ F-Type والتنفيذ عام 2024

قررت شركة "جاجوار" أنها ستوقف إنتاج سيارتها الرياضية الوحيدة F-Type بحلول 2024.

 

هزيمة ألمانيا في عقر دارها.. تسلا تتفوق على فولكس فاجن في المبيعات

تمكنت  تسلا  من تحقيق نتائج مذهلة لها في الربع الثالث من 2022 واحتلالها المركز الأول من حيث نسبة المبيعات في ألمانيا وهو سوق سيارات صعب معروف بتفضيل العلامات التجارية المحلية.

 

بكين عاصمة المركبات الكهربائية.. كيف يؤثر جنون الشراء الصيني على السوق العالمي للسيارات

أصبحت كل دول العالم تقريبا تشجع استبدال السيارات العاملة بالبنزين بأخرى كهربائية صفرية الانبعاثات الكربونية ولكن تظل الصين حالة خاصة جدا مختلفة، فهي أكبر سوق على الإطلاق للسيارات الكهربائية، متفوقة بذلك على الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا.

أودي اودي A4 BMW ريزفاني Xpeng جران توريزمو جنرال موتورز المانيا فولكس فاجن بكين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمودي ضربني بالعصا وخدرني واعتدى عليا جنسيا.. نص اعترافات طالبة الإعدادي بحلوان

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

الأهلي خارج الموضوع.. خبير لوائح يحدد المسؤول عن غرامة كهربا

لم يحدث في أي نادٍ بالعالم.. شوبير يفتح النار على الإسماعيلي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

إعلامي يؤكد: الأهلي لن يدفع غرامة كهربا لـ الزمالك

الإعفاء من رسوم استيراد السيارات .. الوزراء يمنح تيسيرات للمصريين فى الخارج

تضارب الأقوال.. مفاجأة في واقعة عروس الإسماعيلية تقلب موازين القضية

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| هاتشباك للمبتدئين.. جيلي اكس باندينو أوتوماتيك بـ 95 ألف جنيه.. بقوة 122 حصانا ومظهر جديد .. نيسان فيرسا موديل 2023

أخبار السيارات|بأسعار تبدأ من 28 ألف دولار.. كيا تقدم نيرو في 3 وجوه مختلفة..أودي TT تدخل مرحلة جديدة من حياتها مع تحويلها للكهربية

أخبار السيارات|سعر شيري تيجو 3 واكسنت RB داخل مبادرة الإحلال.. تبدأ من 290 ألف جنيه.. أرخص سيارة صينية في مصر

أخبار السيارات|أمريكا تطبق برنامج "الحافز النقدي مقابل السيارات القديمة".. مواصفات نيو RT5 الصالون الكهربائية

أخبار السيارات| الميكانيكى بيقولك .. أسباب ضعف فرامل اليد .. أشهر 5 موديلات مستعملة في مصر

أخبار السيارات.. المرور تطرح لوحات سيارات مميزة .. أكثر5 سيارات كروس أوفر مبيعاً في مصر خلال 2022.. زيادات ام جي MG بالسوق المصري

أخبار السيارات| أفضل 5 موديلات كروس أوفر عالميا.. أشهر 5 عربيات هاتشباك

أخبار السيارات|تغطية خاصة .. جولة مع أبرز الموديلات الكلاسيكية في مصر..أرخص 5 مركبات بالسوق السعودي 2022

ترشيحاتنا

أوكرانيا تعلن إسقاط 4 طائرات روسية في 18 دقيقة

اللقاح واجب ديني.. الأزهر يحذِّر من فتاوى تحريم تطعيم شلل الأطفال بباكستان

للمصريين بالخارج .. كيف تستورد سيارة معفاة من الضرائب بعد قرار الحكومة

سد العجز في المدارس الأبرز.. ننشر جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل

التشكيل الرسمي لـ مباراة أياكس ونابولي في دوري أبطال أوروبا

بسبب فضيحة دولية .. كازاخستان تطرد سفير أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل مكرونة مع بانيه صيامي

طريقة عمل عجينة البيتزا زى المحلات

وزنك مبينزلش وثابت.. طبيب يقدم 5 نصائح تحول جسمك لألة لحرق الدهون

بعد تصدرها التريند .. شاهد أبرز إطلالات شيرين عبد الوهاب المثيرة للجدل

فيديو

كانت بتهددني .. ماذا قال زوج عروس الإسماعيلية أمام النيابة

تراجع كبير في الذهب اليوم وهذا سعر صرف الدولار بالبنوك

نزلوا عليه بالشومة.. التفاصيل الكاملة لاقتحام ثلاثة طلاب مدرسة وضرب معلم بالإسماعيلية

تفاصيل رحلة عمرة تبدأ من 4400 جنيه للمصريين .. طرق التقديم والشروط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ