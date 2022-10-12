هزيمة ألمانيا في عقر دارها.. تسلا تتفوق على فولكس فاجن في المبيعات

تمكنت تسلا من تحقيق نتائج مذهلة لها في الربع الثالث من 2022 واحتلالها المركز الأول من حيث نسبة المبيعات في ألمانيا وهو سوق سيارات صعب معروف بتفضيل العلامات التجارية المحلية.

تعد ألمانيا سوقًا رئيسيا ومركزي للسيارات في القارة الأوروبية ومن الصعب اختراقه من قبل شركات صناعة السيارات الأجنبية بسبب الصناعة المحلية القوية مع وجود علامات تجارية لامعة ولها باع طويل وتاريخ عريق من أمثال فولكس فاجن و بي إم دبليو و مرسيدس بنز التي عرفت بالموثوقية والأداء العالي.

بذلت تسلا بعض الجهود المضنية في ألمانيا قبل الوصول لتلك النتيجة ، كما أنه من المتوقع أن تزداد نسب مبيعاتها أكثر وأكثر مع وجود مصنع لها في برلين، في العام الماضي ، سلمت تسلا أقل من 40 ألف سيارة في ألمانيا.

الأمر المثير للاهتمام أن تقرير صدر الشهر الماضي ذكر أن تسلا تهدف إلى زيادة المبيعات في عام 2022 إلى 80 ألف وحدة في ألمانيا. سيكون ذلك طموحًا للغاية بالنظر إلى أن تسلا سلمت أقل بقليل من 25 ألف وحدة في أغسطس.

أعلنت الهيئة الفيدرالية للنقل للسيارات (KBA) اليوم عن أرقام مبيعات السيارات لشهر سبتمبر في ألمانيا وسجلت تسلا شهرًا قياسيًا في النتائج بكل المقاييس، قامت عملاق الصناعة الأمريكية بتسليم 9848 سيارة من طراز تسلا موديل Y ، مما يجعل السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية هي السيارة الأكثر مبيعًا في ألمانيا، وهو إنجاز كبير لشركة صناعة سيارات أجنبية وهو في حد ذاته إنجاز جديرا بالإعجاب، خاصة مع تفوقها على مبيعات فولكس فاجن جولف ، التي جاءت بأكثر من 7 آلاف وحدة في سبتمبر.

شهد طراز تسلا موديل 3 أيضا شهرًا مثمرا حيث تم تسليم 3878 مركبة في سبتمبر ، بناءً على بيانات التسجيل الصادرة عن KBA. هذه المبيعات تعني أن تسلا باعت في ألمانيا حتى الآن حوالي 39 ألف سيارة منذ بداية العام الحالي، ستحتاج شركة صناعة السيارات إلى ربع رابع ضخم لتحقيق هدفها الذي سبق وأعلنت وهو 80 ألف عملية تسليم. يبدو الأمر شبه مستحيل ، لكن مصنع جيجا برلين يمكن أن يساعد بشكل كبير.

ذكرت Tesla مؤخرًا أن الإنتاج قد زاد إلى 2000 سيارة من طراز Y في الأسبوع. من المتوقع أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع في الربع الرابع وستبقى نسبة كبيرة من هذه المركبات في ألمانيا.