الجبير: السعودية تنحاز لمحاولة ضمان استقرار أسواق النفط

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، إن المملكة "تنحاز إلى محاولة ضمان استقرار أسواق النفط والذي يصب لصالح المستهلكين والمنتجين على حد سواء".

جاء ذلك بعد قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميًا في نوفمبر المقبل، وتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023.

خفض الحصص

وأضاف الجبير في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أنه “تم اتخاذ قرار خفض الحصص بإجماع من قبل 22 دولة”، لافتًا "استجابت الأسواق بشكل إيجابي جدًا لهذا الأمر، فقد انخفضت أسعار النفط منذ الأسبوع الماضي، ولم ترتفع".

وأشار إلى أن السعودية لا تسيس النفط وهو ليس سلاحًا بل سلعة تستهدف الاستقرار.

وأكد الجبير أن التصعيد في أوكرانيا ليس مفيدًا لأوروبا، مشيرًا إلى أن السعودية تعارض الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وتابع أن المملكة حافظت على قنوات التواصل مع روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن السعودية تبحث عن طرق لجلب روسيا وأوكرانيا للتفاوض.

وأشار إلى أنه اتفاق تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا لم يكن ليتم في حال عدم كون المملكة على الحياد، موضحًا أن حصول السعودية على أسلحة دفاعية يخدم مصالحنا ومصالح أمريكا والأمن في المنطقة.