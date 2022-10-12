عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجبير: السعودية تنحاز لمحاولة ضمان استقرار أسواق النفط

الجبير
الجبير

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، إن المملكة "تنحاز إلى محاولة ضمان استقرار أسواق النفط والذي يصب لصالح المستهلكين والمنتجين على حد سواء".

جاء ذلك بعد قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميًا في نوفمبر المقبل، وتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023.

خفض الحصص

وأضاف الجبير في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أنه “تم اتخاذ قرار خفض الحصص بإجماع من قبل 22 دولة”، لافتًا "استجابت الأسواق بشكل إيجابي جدًا لهذا الأمر، فقد انخفضت أسعار النفط منذ الأسبوع الماضي، ولم ترتفع".

وأشار إلى أن السعودية لا تسيس النفط وهو ليس سلاحًا بل سلعة تستهدف الاستقرار.

وأكد الجبير أن التصعيد في أوكرانيا ليس مفيدًا لأوروبا، مشيرًا إلى أن السعودية تعارض الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وتابع أن المملكة حافظت على قنوات التواصل مع روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن السعودية تبحث عن طرق لجلب روسيا وأوكرانيا للتفاوض. 

وأشار إلى أنه اتفاق تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا لم يكن ليتم في حال عدم كون المملكة على الحياد، موضحًا أن حصول السعودية على أسلحة دفاعية يخدم مصالحنا ومصالح أمريكا والأمن في المنطقة.

أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

بايدن يطالب بإعادة تقييم العلاقات مع السعودية بعد قرار أوبك+.. والمملكة ترد

عادل الجبير اسواق النفط السعودية المملكة انتاج النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمودي ضربني بالعصا وخدرني واعتدى عليا جنسيا.. نص اعترافات طالبة الإعدادي بحلوان

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

الأهلي خارج الموضوع.. خبير لوائح يحدد المسؤول عن غرامة كهربا

لم يحدث في أي نادٍ بالعالم.. شوبير يفتح النار على الإسماعيلي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

إعلامي يؤكد: الأهلي لن يدفع غرامة كهربا لـ الزمالك

الإعفاء من رسوم استيراد السيارات .. الوزراء يمنح تيسيرات للمصريين فى الخارج

تضارب الأقوال.. مفاجأة في واقعة عروس الإسماعيلية تقلب موازين القضية

ترشيحاتنا

اللقاح واجب ديني.. الأزهر يحذِّر من فتاوى تحريم تطعيم شلل الأطفال بباكستان

للمصريين بالخارج .. كيف تستورد سيارة معفاة من الضرائب بعد قرار الحكومة

سد العجز في المدارس الأبرز.. ننشر جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل

التشكيل الرسمي لـ مباراة أياكس ونابولي في دوري أبطال أوروبا

بسبب فضيحة دولية .. كازاخستان تطرد سفير أوكرانيا

النواب يزف بشرى للمصريين بخصوص قانون التصالح على مخلفات البناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل مكرونة مع بانيه صيامي

طريقة عمل عجينة البيتزا زى المحلات

وزنك مبينزلش وثابت.. طبيب يقدم 5 نصائح تحول جسمك لألة لحرق الدهون

بعد تصدرها التريند .. شاهد أبرز إطلالات شيرين عبد الوهاب المثيرة للجدل

فيديو

كانت بتهددني .. ماذا قال زوج عروس الإسماعيلية أمام النيابة

تراجع كبير في الذهب اليوم وهذا سعر صرف الدولار بالبنوك

نزلوا عليه بالشومة.. التفاصيل الكاملة لاقتحام ثلاثة طلاب مدرسة وضرب معلم بالإسماعيلية

تفاصيل رحلة عمرة تبدأ من 4400 جنيه للمصريين .. طرق التقديم والشروط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ