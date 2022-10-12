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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقدم كبير.. إيران تعلق على تخلي روسيا والصين عن الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، إن تخلي روسيا والصين عن الدولار الأمريكي في المدفوعات الثنائية، حقق تقدما جيدا للغاية في تحدي هيمنة واشنطن على صندوق النقد الدولي.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال علي أكبر ولايتي، “الصين وروسيا، باعتبارهما العضوين الرئيسيين في مجموعة البريكس، التي تضم أيضا الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، تجريان العديد من المعاملات مع بعضهما البعض دون استخدام العملات الأجنبية “الدولار الأمريكي”. حقيقة أنهم غير مرتبطين بالدولار، الذي يعتمد على إرادة الولايات المتحدة، هو تقدم جيد جدا”.

وكان الدولار الأمريكي مؤخرا على طريق الابتعاد عن كونه عملة احتياطية واحدة. 

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وفي يونيو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمنتدى أعمال بريكس إن الاقتصادات الناشئة الخمسة الكبرى يجب أن تنشئ نظاما احتياطيا دوليا يستند إلى سلة عملات بريكس. 

وعلى الرغم من أن الأمر قد يستغرق سنوات حتى تتمكن المجموعة من إنشاء النظام النقدي، إلا أن النتيجة النهائية من المرجح أن تكون توازنا بين نظام الدولار الغربي المنافس وسلة عملات بريكس، وفقا لما قاله جاري كوروليف، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية “سبرايد ويلث مانجمنت”.

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