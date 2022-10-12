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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش 4000 .. تكلفة العمرة الاقتصادية من 22 لـ27 ألف جنيه

العمرة
العمرة

أكد باسل السيسي، نائب غرفة شركات السياحة السابق، أن ما نشر عن تطبيق "نسك" لا علاقة له بمصر وتم تداوله بطريقة خاطئة، مشيرا إلى أن تكلفة العمرة الاقتصادية من 22 لـ27 ألف جنيه وليس 4000 جنيه كما تم تداوله.

 

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وأضاف باسل السيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن تطبيق "نسك" يتعامل مع فئة المقيمين في أمريكا وأوروبا ودول الخليج، ولا يتعامل مع المصريين.

 

المواطن المصري يخضع للتطبيقات الطبيعية المتمثلة في شركات السياحة


وأوضح باسل السيسي، أن المواطن المصري يخضع للتطبيقات الطبيعية المتمثلة في شركات السياحة، والتي تتعامل في قضية الحج مع وزارة السياحة المصرية ووزارة الحج السعودية، منوها أن سعر التأشيرة 753 رسال سعودي بما يعادل 4500 جنيه مصر، أما الانتقالات وتذاكر الطيران والرسوم فهي أموال تضاف لسعر رحلة العمرة لتصل في النهاية لحوالي من 22 لـ27 ألف جنيه للعمرة الاقتصادية.

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