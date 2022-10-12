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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

المصريين الأحرار يشارك بمؤتمر الحوار الوطني الطريق نحو الجمهورية الجديدة بالبحيرة

حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار

شاركت أمانة حزب «المصريين الأحرار» بمحافظة البحيرة، مؤتمر المحافظة الذى أقيم بمجمع دمنهور الثقافي يأتى تحت شعار "الحوار الوطني الطريق نحو الجمهورية الجديدة - مساحات مشتركة"، برعاية الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ.

يأتي ذلك في إطار دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء جلسات الحوار السياسي الوطني والتى تهدف إلى تعزيز تبادل الرؤى والتوافق وتوحيد الآراء لإرساء مبادئ الديمقراطية في "الجمهورية الجديدة".

حضر على رأس وفد الحزب أحمد حمودة عضو الهيئة العليا وأمين محافظة البحيرة، ورافقه ياسر خاطر عضو الهيئة العليا وأمين مركز بدر ووفدا من الامانة المركزية بالمحافظة.

وشهد المؤتمر حضور الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة والدكتور طلعت عبد القوي - رئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو التحالف الوطني وعضو مجلس النواب، والدكتورة نهى طلعت - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين سر التحالف الوطني، وعددا من ممثلي الجمعيات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل التنموي، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء الهيئات القضائية ومجموعة من العمال والفلاحين والرائدات الريفيات والآلاف من مواطني المحافظة.

محافظة البحيرة المصريين الأحرار مجلس النواب محافظ البحيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادات التنفيذية

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